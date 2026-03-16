淡路島で“海を望むプライベートプール付きヴィラ”を満喫！ エキゾチックなトゥクトゥクの送迎も
宿泊予約サイト「リゾートグランピングドットコム」は、兵庫・淡路島に位置するリゾートヴィラ“awaJ Beach Club−アワジェイ・ビーチクラブ−”の掲載と予約受付を開始した。
【写真】贅沢な空間！ サウナ付き“PREMIUM ROOM”の詳細
■客室は3つのタイプを用意
今回掲載開始されたawaJ Beach Club−アワジェイ・ビーチクラブ−は、エキゾチックなトゥクトゥクの送迎から始まり、目の前に広がる広大な海と南国の楽園を彷彿とさせるプライベートプールが満喫できる独立型ヴィラ。
客室は、中庭に海の輝きと溶け合う特別なサウナが付いた“PREMIUM ROOM”をはじめ、目の前に海が広がるオーシャンフロントの“STANDARD ROOM B”や、機能性と開放感を兼ね備えた“STANDARD ROOM A”の3つのタイプから選べる。
また、夜は幻想的な炎を囲む囲炉裏スタイルで趣向を凝らした串焼き料理、朝は透き通るプールの水面に朝食を並べるフローティングブレックファストといった、フォトジェニックな演出と五感を満たすメニューも提供される。
さらに、時間帯によって表情を変えるプライベートプールで光と音が交錯する幻想的なナイトプールが楽しめるほか、水平線を目指すサンセットカヤックや、上質な響きに酔いしれるカラオケなど、アクティビティも充実している。
【写真】贅沢な空間！ サウナ付き“PREMIUM ROOM”の詳細
■客室は3つのタイプを用意
今回掲載開始されたawaJ Beach Club−アワジェイ・ビーチクラブ−は、エキゾチックなトゥクトゥクの送迎から始まり、目の前に広がる広大な海と南国の楽園を彷彿とさせるプライベートプールが満喫できる独立型ヴィラ。
また、夜は幻想的な炎を囲む囲炉裏スタイルで趣向を凝らした串焼き料理、朝は透き通るプールの水面に朝食を並べるフローティングブレックファストといった、フォトジェニックな演出と五感を満たすメニューも提供される。
さらに、時間帯によって表情を変えるプライベートプールで光と音が交錯する幻想的なナイトプールが楽しめるほか、水平線を目指すサンセットカヤックや、上質な響きに酔いしれるカラオケなど、アクティビティも充実している。