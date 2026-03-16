土屋太鳳がAI推進室長に…SKYPCEの新CMで吉田鋼太郎と共演
Sky株式会社は営業名刺管理サービス「SKYPCE」の２つの新機能「AI アドバイザー」、「AI 音声検索」について、俳優の吉田鋼太郎さん、土屋太鳳さんが出演する TVCMを３月16日（月）から全国で放映開始する。
「AI アドバイザー」は名刺管理画面から直接起動でき、SKYPCEの操作や使い方についてマニュアルなどの情報を参照し素早く回答してくれる機能で、操作上の疑問が生まれても生成 AI が素早く解決してくれる優れもの。
一方「AI 音声検索」は使用者が話す文章を理解し、対象の名刺を検索してくれる音声検索機能。ハンズフリーで瞬時に検索してくれるため、営業業務の効率化に繋がる。
この度公開されるTVCM では、「SKYPCE」の広告キャラクターを務める吉田鋼太郎さんに加え、土屋太鳳さんを新たに起用。会社員役の土屋さんと社長役の吉田さんが仕事現場を舞台に「SKYPCE」の AI機能を活用し、仕事を効率化していく姿を表現。今回は土屋さんがAI 推進室長に任命される「抜擢」篇と、新機能「AI 音声検索」を使いこなす「音声検索」篇の２本のTVCMが公開となる。
「抜擢」篇では、オフィスのフリースペースで土屋さんが「もっとうちも AI で生産性を上げるべきよ！」と意気揚々と語り、「SKYPCE」のAI アドバイザー機能について同僚に紹介。それをこっそり聞いていた吉田社長は、翌日土屋さんを社長室に呼び出し、期待を込めた表情で「君に任せた」と一言。土屋さんが驚きとともに「AI 推進室長」に抜擢されるドラマチックな展開に。
そして、「音声検索」篇では取引先に会いに行く前のベンチで、以前名刺交換をした頭取の名前が思い出せず焦る吉田社長にAI 推進室長の土屋さんが「先月社長が名刺交換した頭取は？」とスマートフォンに話しかけると新機能「AI 音 声検索」が瞬時に相手の情報を特定。ピンチを乗り切った吉田社長と土屋さんが「ビバ！AI！SKYPCE！」と声を揃え感動をあらわに。
さらに、今回はCM 撮影の様子をおさめたメイキング動画も公開。スーツ姿で真剣に撮影に挑むクールな２人の姿や笑顔溢れる楽しそうな姿まで様々な表情を映し、加えてTVCM初共演となった２人の感想も。
また、新機能の展開にあたり、Sky株式会社ICTソリューション事業本部 執行役員 金井氏がコメントを発表。新機能「AI 音声検索」については「私たちがこだわったのは、細かなキーワードを入力しなくてはいけない『キーボード入力のストレス』から解放される体験です。商談の直前や移動中の忙しいタイミングでも、一言語りかけるだけで、AI が瞬時に必要な名刺を導き出してくれるので、今まで検索に費やしていた時間を別業務に有効活用することができます。このサービスが、単なる管理ツールを超えて、多くの営業担当者様のパフォーマンスを最大化させるパートナーになること。そして「SKYPCE」が、日本のビジネス現場の DX をさらに加速させる存在になることを期待しています」とのこと。
そして、今後については「今回の『AI 音声検索』の導入は、SKYPCEが目指す AI による進化の第一歩に過ぎません。今後は、名刺交 換から得られた人脈データと、企業の営業活動履歴をさらに高度な AI で分析するような機能強化を目指します。あらゆるビジネスの最前線でSKYPCEが欠かせないツールとなるように、今後も積極的な AI 活用を進めてまいります」と語っている。
「AI アドバイザー」は名刺管理画面から直接起動でき、SKYPCEの操作や使い方についてマニュアルなどの情報を参照し素早く回答してくれる機能で、操作上の疑問が生まれても生成 AI が素早く解決してくれる優れもの。
一方「AI 音声検索」は使用者が話す文章を理解し、対象の名刺を検索してくれる音声検索機能。ハンズフリーで瞬時に検索してくれるため、営業業務の効率化に繋がる。
この度公開されるTVCM では、「SKYPCE」の広告キャラクターを務める吉田鋼太郎さんに加え、土屋太鳳さんを新たに起用。会社員役の土屋さんと社長役の吉田さんが仕事現場を舞台に「SKYPCE」の AI機能を活用し、仕事を効率化していく姿を表現。今回は土屋さんがAI 推進室長に任命される「抜擢」篇と、新機能「AI 音声検索」を使いこなす「音声検索」篇の２本のTVCMが公開となる。
「抜擢」篇では、オフィスのフリースペースで土屋さんが「もっとうちも AI で生産性を上げるべきよ！」と意気揚々と語り、「SKYPCE」のAI アドバイザー機能について同僚に紹介。それをこっそり聞いていた吉田社長は、翌日土屋さんを社長室に呼び出し、期待を込めた表情で「君に任せた」と一言。土屋さんが驚きとともに「AI 推進室長」に抜擢されるドラマチックな展開に。
そして、「音声検索」篇では取引先に会いに行く前のベンチで、以前名刺交換をした頭取の名前が思い出せず焦る吉田社長にAI 推進室長の土屋さんが「先月社長が名刺交換した頭取は？」とスマートフォンに話しかけると新機能「AI 音 声検索」が瞬時に相手の情報を特定。ピンチを乗り切った吉田社長と土屋さんが「ビバ！AI！SKYPCE！」と声を揃え感動をあらわに。
さらに、今回はCM 撮影の様子をおさめたメイキング動画も公開。スーツ姿で真剣に撮影に挑むクールな２人の姿や笑顔溢れる楽しそうな姿まで様々な表情を映し、加えてTVCM初共演となった２人の感想も。
また、新機能の展開にあたり、Sky株式会社ICTソリューション事業本部 執行役員 金井氏がコメントを発表。新機能「AI 音声検索」については「私たちがこだわったのは、細かなキーワードを入力しなくてはいけない『キーボード入力のストレス』から解放される体験です。商談の直前や移動中の忙しいタイミングでも、一言語りかけるだけで、AI が瞬時に必要な名刺を導き出してくれるので、今まで検索に費やしていた時間を別業務に有効活用することができます。このサービスが、単なる管理ツールを超えて、多くの営業担当者様のパフォーマンスを最大化させるパートナーになること。そして「SKYPCE」が、日本のビジネス現場の DX をさらに加速させる存在になることを期待しています」とのこと。
そして、今後については「今回の『AI 音声検索』の導入は、SKYPCEが目指す AI による進化の第一歩に過ぎません。今後は、名刺交 換から得られた人脈データと、企業の営業活動履歴をさらに高度な AI で分析するような機能強化を目指します。あらゆるビジネスの最前線でSKYPCEが欠かせないツールとなるように、今後も積極的な AI 活用を進めてまいります」と語っている。