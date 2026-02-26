補整下着は気になるけれど、締め付け感が苦手…。そんな声に応える新インナー「サラリシアースタイルフィットパンツ」が登場しました。驚くほど薄いシアー素材を使用しながら、ヒップラインをしっかり整えて小尻見せを叶える一枚。軽やかな履き心地でデイリーにも取り入れやすく、サラリシアーシリーズとして全国のバラエティショップやドラッグストアで発売されています♡

シアー素材の軽やか補整

「サラリシアースタイルフィットパンツ」は、透け感のある軽やかなシアー素材を採用しながら、気になるヒップラインを整える補整インナーです。

ヒップ部分にはギャザーとハート型の補整生地を配置。自然な丸みを演出しながら、小尻見せを叶えます。

さらにアウターに響きにくい設計で、タイトなパンツやスカートの下にも安心して着用可能。薄くて軽く、さらりとした履き心地なので、毎日のコーディネートにも取り入れやすいのが魅力です。

補整下着の「苦しい」「窮屈」といったイメージを覆す、軽やかな着用感が特徴です。

サラリシアーシリーズのパンツ登場♡薄くて軽いのに小尻メイク叶う補整インナー

お腹まわりもすっきり設計

お腹まわりはシームレス仕様で段差が出にくく、アウターに響きにくいデザイン。

正面部分には二重補整構造を採用し、ほどよくお腹をホールドしながらも、伸縮素材により着脱がスムーズです。

ウエスト部分の肌あたりもやさしく、長時間はいても快適な着心地をキープ。

「ラク」と「キレイ」を両立した設計で、日常のスタイルアップをサポートします。

サラリシアーシリーズ

サラリシアースタイルフィットパンツ

価格：2,178円(税込) サイズ：M/L

サラリシアースタイルフィットキャミ

価格：3,278円(税込) サイズ：M/L

サラリシアースタイルフィットブラ

価格：2,728円(税込) サイズ：M/L

販売先：全国のバラエティショップ・ドラッグストアなど

シリーズで揃えることで、全身のシルエットをより美しく整えることができます。

軽やか補整で毎日快適♡

サラリシアーシリーズのパンツは、シアー素材の軽やかな着心地とスタイルアップを両立した補整インナー。ヒップラインを整えながらも締め付け感を抑え、日常のファッションを快適に楽しめる一枚です。デイリー使いしやすい補整下着として、ぜひ毎日のコーディネートに取り入れてみてください♡