ターゲットは「つま先」！ 果敢に挑む小さな戦士

YouTubeチャンネル「Favourite kittens」では、飼い主さんの足にじゃれつく子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「かわいい子猫ちゃん」「いたずらっ子だね」の声が続出しました。

【画像5枚】めちゃカワイイ〜〜！子猫の“猛獣っぷり”をチェック！

注目を集めたのは「Angry ginger foster kitten attacks his owner’s leg and bites his fingers」という動画。画面は、飼い主さんのつま先に果敢に立ち向かう子猫の姿からスタートします。まるで小さなファイターかのような真剣なまなざしやしぐさが、何とも言えません。「これはなかなか大きな獲物だニャ」という子猫の声も聞こえてきそうです。

つま先との戦いを続ける子猫。「前足だけじゃかなわないニャ」とばかりに、かみつき攻撃も繰り出しました。

どんどんヒートアップしていく子猫のかわいい攻撃。「なかなか手ごわいニャ」といった顔つきは、さすが百獣の王ライオンの仲間です。あの手この手で飼い主さんの足に立ち向かう様子に、りりしさを感じずにはいられません。

お次は「手」にロックオン！ 止まらない猛獣っぷり

次々と技を繰り出す子猫のかわいさに我慢できなくなったのでしょうか。ついに飼い主さんが手を伸ばし、子猫をなで始めました。すると、今度は飼い主さんの手を標的に定めて子猫は戦いを挑んでいきます。

動画を見た人からは「めっちゃ小さな肉食獣！」「これは狩猟本能だな」と、子猫の頑張りに称賛を送るコメントが多数寄せられています。皆さんもぜひ動画をチェックして、愛らしいハンターにエールを送ってみてください。