人気漫画家『葬送のフリーレン』夜更かし？イラスト描く 好きなキャラ発表「私は素直に」
アニメ『葬送のフリーレン』第2期放送を記念して、『よふかしのうた』作者・コトヤマ氏が描いた応援イラストが公開された。
【画像】ダルそうな顔（悪）コトヤマ先生が描いた『フリーレン』イラスト
少しダルそうな表情を見せるフリーレンが描かれており、「私は素直にフリーレン様が1番好きです」とコメントも寄せている。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、コミックスは累計3500万部を突破している。
