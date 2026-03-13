WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT（東京都大田区）のサンドイッチチェーン「サブウェイ」が、アルゼンチン発祥のソース「チミチュリソース」を使った新商品「チミチュリ＆グリチキポテト」を3月18日から期間限定で販売します。

【写真】ヤバイ！ BLTが進化！ 「チミチュリ＆BLTポテト」もおいしそう！

「チミチュリソース」は、パセリとワインビネガーが効いた爽やかな味わいが特長。「チミチュリ＆グリチキポテト」は、ジューシーなグリルチキンと、北海道産じゃがいも「さやか」を使用したポテトサラダを一緒に楽しめる満足感のあるサンドイッチです。価格は単品620円（以下、税込み）。

さらに、チミチュリソースに、定番メニュー「BLT」とホクホクのポテトサラダを合わせた「チミチュリ＆BLTポテト」（単品590円）、フレッシュなバジルとスモークした生ハム、ぷりぷり食感のエビ、ホクホクのポテトサラダを一緒に味わえる「バジル＆えび生ハムポテト」（単品680円）も同日から販売されます。

