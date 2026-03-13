◇NBA レイカーズーブルズ（2026年3月12日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

NBAブルズの河村勇輝（24）が12日（日本時間13日）に敵地レイカーズ戦で6戦連続ベンチ入りした。

ブルズは敵地5連戦中。主力のケガの影響で河村も帯同している。5日（同6日）に敵地サンズ戦では第1Q途中出場。ダンクシュートを演出した鋭い速攻ワンパスで現地実況を大興奮させるなど4アシスト2リバウンドの躍動。さらに8日（同9日）の敵地キングス戦では最終Q残り1分16秒から2戦連続途中出場。“ミスター・トリプルダブル”ことラッセル・ウェストブルックとのマッチアップが実現すると、会場から大歓声が上がった。

この日は八村塁が所属するレイカーズと対決。八村はスタメンに名を連ねた。両者は過去の対戦でも同時にベンチ入りする試合はあったが日本人対決は実現しなかった。

NBAの日本人対決は、23年11月10日（同11日）のレイカーズ八村塁とサンズ渡辺雄太の通算7度目の対戦以来となる。八村と河村のNBAでの初対戦そして今季初の日本人対決に大きな注目が集まる。