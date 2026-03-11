2023年に東京・吉祥寺で第1回がスタートしたインディーゲームイベント「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT」。Phoenixxはその第4回となる「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026」を3月20日（金・祝）と21日（土）に東京・杉並区のIMAGINUS（イマジナス）で開催します。出展タイトルとアワードのノミネート作品、3月16日に予定している配信番組「オンラインショーケース」の詳細が発表されました。

130以上のタイトルを出展

公式サイトでは130以上の出展タイトル情報を公開。会場マップも公開されています。20日のビジネスデー、21日の一般公開日とも各種チケットが販売中です。

【チケット/料金】

・ビジネスデーチケット ：6,000円（税込）［3月20日（金・祝）ビジネスデー］

ビジネスチケットを購入された方は、ビジネスマッチングシステム「MeetToMatch」の登録ができ、スポンサーや出展者との商談が可能になります。

・一般公開日チケット ：1,000円（税込）［3月21日（土）］

・＜数量限定＞TIGSサポーターズチケット：10,000円（税込）［3月20日（金・祝）、21日（土）］

（特典）開場時に優先入場をご案内/ ランダム缶バッジ全種コンプリートセット付/ 会場イベント観覧の優先入場

※「ハイドアウト404」コラボステージ in TIGS2026』観覧は対象外となりますのでご了承ください。

アワードは16日の配信で発表

出展タイトルの中から、事務局が選出した「いま」知って欲しいタイトルをピックアップして発信する「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT AWARD 2026」のノミネート作品を発表。3月16日に配信されるオンラインショーケースで受賞作品が発表され、20日のイベント会場で表彰を行います。

ノミネート作品：

アドレナリン部門 / Adrenaine Rush

・Onikura（Too Dark Studios）

・死深 Die Deep（PINIX Games）

・Ninja or Die 2 Die（Nao Games）

・MIRAI #167（Orangenap Studio）

とにかくカワイイ部門 / Heart Melter

・わびさび寿司ダービー（ITAMAE STUDIO）

・不可思議メメメは寝ていたい（LadyLab）

・DRAPLINE（カナヲ（てりやきトマト))

・Like Me（きりと）

脳汁スパーク（ひらめきの快感）部門 / Brain Spark

・CYCLIA JOURNEY（ワンダーファイ株式会社）

・Stretchmancer（Triangle Wave）

・Trifolium: The Adventures of Gary Prentzelneck（EmptyMatter）

・Staffer Retro：超能力推理クエスト（Team Tetrapod）

・BATHYSPHERE（base0）

何度も遊びたい部門 / One More Try

・メンヘラリウム（テスカトリポカ）

・Lazy Witch’s Factory（MELTCLOCK）

・HARMA 亡国のエデン（IndirectShine）

・Insider Trading（Native）

オンライン配信番組をTikTok Liveで

3月16日（月）にTikTok Liveで「TIGS Online Showcase」を配信。MCに百花繚乱氏を迎え、出展タイトルの中から選りすぐりの作品の実況プレイを交えて紹介するコーナー、ここでしか見られないインディーゲームのトレンドがわかるコーナーなどを、TikTok Liveで活躍するトップゲームクリエイターが結集したゲーミングストリーマーチーム「TIZZ TRIDENT」を迎えて配信します。

TIGS2026に出展するタイトルをできる限りすべて映像で紹介する「TIGS LINEUPS 2026」、注目タイトルをTikTokクリエーターと実際に遊んで体験する「TIGS PICKUP」、「TIGS AWARD 2026」の発表など、インディーゲームの魅力を凝縮した3時間をお届けするとのこと。

【TIGS オンラインショーケース 開催概要】

『TIGS Online Showcase』

日時： 3月16日（月） 19:00 〜 22:00（予定）

配信プラットフォーム： TikTok Live

配信アカウント： TikTok Live Japan 公式アカウント

https://www.tiktok.com/@tiktok_live_japan

同時配信： TikTok TIGS 公式アカウント

https://www.tiktok.com/@tokyo_indie_games_summit

出演者（予定）： ＜MC＞百花繚乱、サワコ ＜ゲスト＞TIZZ TRIDENT所属プロストリーマー ゆきドラ/Gaming LIVE Pro、りなてぃ/Gaming LIVE Pro、純くんち、田中