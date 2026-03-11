「見通しは明るい」森保ジャパンに吉報！ 怪我で離脱中の24歳MFが復帰間近とスペイン紙が報道「代表ウィーク明けには…」
レアル・ソシエダに所属する久保建英の復帰が近づいているようだ。現地3月10日、スペインの大手紙『AS』が報じている。
日本代表MFは、１月18日に行なわれたラ・リーガ第20節のバルセロナ戦（２−１）で左足のハムストリングを負傷し、戦線離脱を余儀なくされた。
多くのファンが怪我の状況を心配していたなか、２月26日にクラブの公式Xがボールを使ってトレーニングする久保の様子を公開。順調に回復している様子をうかがわせていた。
そんななか、『AS』は新たに24歳レフティの現状をこう伝えている。
「久保は先週からすでにグラウンドで個人練習を行なっていたが、ペッレグリーノ・マタラッツォ監督のもと、回復プロセスは着実に進んでいる。復帰の正確な日付はまだ確定していないが、見通しは明るい」
さらに記事によると、ソシエダの指揮官が最近の記者会見で、久保の状況に言及。「来週に質問してくれれば、より正確な復帰時期を伝えられるかもしれない」とコメントし、具体的なタイミングを示す可能性を示唆したという。
また同紙は、「３月末の代表ウィーク明けには復帰可能と見られており、原則として４月18日に開催されるコパ・デル・レイ（スペイン国王杯）決勝には問題なく間に合う見込み」とも伝えた。
北中米ワールドカップを約３か月後に控えるなかで、森保一監督が率いる日本代表にとって、主軸の戦線復帰が近づいているのは吉報と言えるだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
