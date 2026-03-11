「見通しは明るい」森保ジャパンに吉報！ 怪我で離脱中の24歳MFが復帰間近とスペイン紙が報道「代表ウィーク明けには…」

「見通しは明るい」森保ジャパンに吉報！ 怪我で離脱中の24歳MFが復帰間近とスペイン紙が報道「代表ウィーク明けには…」