『マーティ・シュプリーム』グッズ再販準備中「皆様に適切な価格でお届けできるよう」フリマアプリで価格高騰
ティモシー・シャラメ主演映画『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』（13日より公開）の日本版公式SNSが、同作のオリジナルグッズについて「再販準備中」と告知した。今月6日に開催されたポップアップストアで販売されたグッズは即完売しており、フリマアプリで価格が高騰している。
【動画】ポップアップにサプライズ登場し話題のジャケットをまとうティモシー・シャラメ
再販が準備されているのは、同作とアメリカ・ロサンゼルスのブランド「NAHMIAS（ナミアス）」がコラボしたグッズ。先に映画が公開されたアメリカでは、フランク・オーシャンやジャスティン・ビーバー、さらにはリンゴ・スターらが着用し、大きな話題を呼んで世界中で完売が続出している。
特に人気のアイテムとなっているトラックジャケットは、渋谷パルコで6日に開催されたポップアップでも即完売。その直後からフリマアプリに出品されており、定価は4万円だったが15万〜20万円となっている。
日本版公式SNSは「皆様に適切な価格でお届けできるよう、現在再販の準備を急ぎ進めております」と報告し、「続報をお待ちください」と呼びかけた。
【動画】ポップアップにサプライズ登場し話題のジャケットをまとうティモシー・シャラメ
再販が準備されているのは、同作とアメリカ・ロサンゼルスのブランド「NAHMIAS（ナミアス）」がコラボしたグッズ。先に映画が公開されたアメリカでは、フランク・オーシャンやジャスティン・ビーバー、さらにはリンゴ・スターらが着用し、大きな話題を呼んで世界中で完売が続出している。
特に人気のアイテムとなっているトラックジャケットは、渋谷パルコで6日に開催されたポップアップでも即完売。その直後からフリマアプリに出品されており、定価は4万円だったが15万〜20万円となっている。
日本版公式SNSは「皆様に適切な価格でお届けできるよう、現在再販の準備を急ぎ進めております」と報告し、「続報をお待ちください」と呼びかけた。