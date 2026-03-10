不動産情報メディア「訳あり物件買取プロ」を運営しているAlbaLink（東京都江東区）が、引っ越しをしたことがある500人を対象に「引っ越し先を決める時に重視したことに関する意識調査」を実施。同調査の一環で調べた「引っ越し先を決める時に物件スペックで重視したこと」の結果をランキングで紹介しています。

【えっ？】意外！ 500人が引っ越し時に“妥協”したことランキング1〜10位もチェック！

調査は、3月5日に引っ越しをしたことがある男性134人、女性366人の計500人を対象にインターネットで行われました。年代の内訳は、10代が0.6％、20代が19.4％、30代が35.8％、40代が26.4％、50代が13.2％、60代以上が4.6％でした。

3位は「防音性の高さ」で11.8％でした。回答者からは「リモートワークの夫がいたため、防音」（20代・女性）、「小さい子どもがいるので防音性は重視しました」（30代・女性）、「引っ越し前に住んでいた場所は夜中に隣家のテレビの音が聞こえてくるほどに防音性が低く、あまり寝れない日があったため。自分も意図せず迷惑をかけてしまう可能性があるため、個人的には何よりも重視すべき点だと思っています」（20代・男性）などの声が寄せられたということです。

2位は「日当たりの良さ」で、27.0％。回答では、「何軒か内見したが、日当たりが悪いと部屋が暗く見えて不気味に感じたから」（30代・女性）、「部屋のカビなどが気になるので、日当たりのよさです」（50代・女性）、「年齢を重ねると家で過ごす時間が増えるため、南向きで明るいこと」（60代以上・男性）などの意見が見られたということです。

1位は「物件の新しさ」でした。28.0％。回答した人からは「築年数はかなり重要視しました。築年数9年を超えるところは絶対に嫌なので、許容できる範囲内で決めました」（10代・女性）、「築年数の新しさ。建物が古いと、修理などでまた費用がかかるため。すきま風も気になる」（40代・女性）などのコメントが集まったということです。