ステランティス ジャパンは2026年2月26日、アルファ ロメオのコンパクトSUV「ジュニア」をベースとした120台限定モデル「ジュニア イブリダ エディツィオーネ ビアンコ（JUNIOR Ibrida Edizione Bianco）」を発売しました。

ジュニア イブリダ エディツィオーネ ビアンコは、マイルドハイブリッドシステムを搭載した前輪駆動モデル「ジュニア イブリダ」をベースに仕立てられた限定仕様です。

ボディサイズは全長4195mm×全幅1780mm×全高1585mm、ホイールベース2560mm。日本の道路環境でも扱いやすいコンパクトSUVのサイズ感となっています。

このサイズは人気モデルであるトヨタ「ヤリスクロス」とほぼ同等の全長で、都市部でも取り回しやすい点が特徴です。

限定車最大の特徴は、オリジナルカラーとなる「センピオーネホワイト」を採用している点です。

この名称はイタリア・ミラノの歴史地区「センピオーネ」にある名所「平和の門（Arco della Pace）」の白い大理石から着想を得たもの。純白のボディにブラックルーフを組み合わせたツートーン仕様とすることで、イタリアンブランドらしい洗練された雰囲気を演出しています。

さらに、スポーティな印象を高める専用装備も多数採用されています。

足元には空力性能の向上を狙った5つ葉デザインの「18インチ エアロ アルミホイール」を装着。加えてカーボン調ミラーハウジングや、カーボン調デカール仕上げのフロントリップスポイラーなどを採用し、精悍なスタイルを際立たせています。

また、オーナー向けの専用アイテムとしてカーボンキーケースも付属し、特別仕様車ならではの装備が用意されています。

パワートレインには、1.2リッター直列3気筒DOHCターボエンジンを採用。最高出力136馬力、最大トルク230Nmを発生します。

これに電気モーター（最高出力16kW・最大トルク51Nm）と6速DCTを組み合わせたマイルドハイブリッドシステムを搭載し、WLTCモード燃費は23.1km／Lを達成しています。

コンパクトSUVでありながら輸入車としては優れた燃費性能を実現している点も、このモデルの大きな特徴といえるでしょう。

価格（消費税込）は499万円（経済変動加算額15万円を含む）です。

純白のボディカラーとスポーティなカーボン調パーツを組み合わせたこの限定モデルは、アルファ ロメオならではのデザインを楽しめる1台として注目を集めています。

こうしたジュニア イブリダ エディツィオーネ ビアンコに対して、SNSでは「サイズ感いいね」「ちょうどいいコンパクトSUV」という声が見られました。

また、「個性的なデザインがいい」「アルファらしいスタイルが好き」といったコメントも寄せられています。

さらに「輸入車なのに燃費23km／Lはすごい」「この燃費なら普段使いもしやすそう」といった燃費性能に注目する意見もありました。

そのほか「欲しいかも」といった声も見られるなど、扱いやすいサイズとイタリアンデザインを兼ね備えたコンパクトSUVとして関心を集めているようです。