私は発達障害だった！「わざとやってるの？」理解されにくい発達障害のトラブルを当事者が描く【作者に訊く】
「はかりの上に物を置かないでね」基本的なことを注意されただけなのに「攻撃的な言葉を言われた」「責められた」と感じてしまい、泣いてしまう。ちょっと注意しただけなのに泣かれてしまい、相手はびっくり！春野あめ(@AmeHaruno)さんの「発達障害が理解されにくいワケを自分で考えてみた」の「case.04 ちょっとした言葉を攻撃と感じる」をXに投稿すると大きな反響があった。今回は本書を紹介するとともに、発達障害である自分と向き合い特性を理解する難しさについて春野さんにインタビューした。
ある日、仕事が一段落して先輩に次の指示を仰ぐと「適当に何かしてて」と言われた主人公は、片付けや準備といった「今やるべき仕事」が思いつかず、動画を見ていて呆れられてしまう。「適当に」という曖昧な言葉だと、相手の本当のねらいを適切に読み取れず、大きなズレが起きてしまうのだ。作者の春野さんは小さい頃から人と付き合うのが苦手で、失敗ばかりしてきた。「どうして普通にできないの？」と周りに怒られても、自分ではその理由が全く分からず、ずっと一人で悩み続けていた。
春野さんは、発達障害と診断されてから特性を理解し、二次障害と向き合える状態になるまで8年もかかったという。本作「発達障害が理解されにくいワケを自分で考えてみた」を描いたきっかけについて「前作も担当してもらった編集者さんからの提案でした」と話す春野さん。「前作は私の二次障害についても多く描いたのですが、その際に私から『当事者は周りから理解を得にくいため、二次障害を起こし、人間関係のトラブルが増えていく。さらに、特性からのトラブルも多い』ということを改めて聞いて『トラブルの際にそのような言動をしたのはなぜなのか？当事者の思考回路を知りたい、知って納得できると周りとの関係も変わっていくのでは』思った」と本作に込めた想いを教えてくれた。
春野さん自身「自分が周りの人たちを振り回した経験を包み隠さずに描くことは勇気が必要だった」と語りながらも、"発達障害についてもっと詳しく描きたい、いろんな人に知ってほしい"という強い願いのもと描き上げた本作。「発達障害が理解されにくいワケを自分で考えてみた」をぜひ読んでみてほしい。
取材協力：春野あめ(@AmeHaruno)
