資生堂パーラー新商品「ガトー アマンディーヌ オ ブール」限定発売
資生堂パーラーから、バタークリームの豊かなコクとフランボワーズの爽やかな酸味が楽しめる新商品「ガトー アマンディーヌ オ ブール」が登場します。2026年6月20日（土）より限定店舗で発売されるほか、新たにオープンする「資生堂パーラー 二子玉川 東急フードショー店」では6月11日（木）から先行販売を実施。さらにオープン記念限定商品やプレゼントキャンペーンも開催され、スイーツ好きには見逃せない内容となっています♡
新商品「ガトー アマンディーヌ オ ブール」に注目
今回発売される「ガトー アマンディーヌ オ ブール」は、素材の魅力を丁寧に引き出した上品な味わいのケーキです。
ガトー アマンディーヌ オ ブール
価格：2,592円
ふんわりと焼き上げたスポンジ生地に、卵や砂糖、北海道産バターを加えた濃厚なバタークリームをサンド。
さらに、甘酸っぱいフランボワーズのコンフィチュールを忍ばせ、ケーキの周りには香ばしくローストしたクラッシュアーモンドをまとわせています。
なめらかなクリームとやわらかな生地、ザクザクとしたアーモンドの食感が重なり、ひと口ごとに豊かな味わいが広がります。ティータイムのお供や手土産にもぴったりの一品です。
サイズ：D160×W70×H55mm
発売日：2026年6月20日（土）
※2026年6月11日（木）より「資生堂パーラー 二子玉川 東急フードショー店」にて先行発売
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二子玉川店限定の特別スイーツ
スペシャルチーズケーキ
価格：3,780円
2026年6月11日（木）にオープンする「資生堂パーラー 二子玉川 東急フードショー店」では、銀座本店ショップ限定の人気商品も期間・数量限定で登場します。
スペシャルチーズケーキは、北海道産小麦を使用した香ばしいビスキュイ生地で、デンマーク産クリームチーズを包み込んだ特別なチーズケーキ。職人が一本ずつ丁寧に焼き上げています。
花椿ショコラ10個入
価格：3,024円
資生堂の象徴である花椿マークをモチーフにした10色のボンボンショコラ。見た目も華やかでギフトにもおすすめです。
※6月11日（木）～17日（水）限定
※要冷蔵
手焼き花椿ビスケット40枚入
価格：6,156円
発酵バターや北海道産小麦粉、有精卵など厳選素材を使用し、職人が一枚ずつ手作業で焼き上げた特別仕様の花椿ビスケット。香ばしさと上質な口どけが魅力です。
※6月18日（木）～数量限定
プレゼントキャンペーンも開催
オープンを記念して、税込3,240円以上購入した方を対象に、オリジナル3連アクリルキーホルダーをプレゼント。
キーホルダーは、資生堂パーラーで親しまれている「ハンディバッグ」「ギフト包装」、そしてロゴをモチーフにしたデザインです。バッグやポーチに付ければ、毎日のお出かけが少し楽しくなりそう♪
※数量限定、なくなり次第終了
特別なスイーツで心華やぐひとときを
資生堂パーラーの新商品「ガトー アマンディーヌ オ ブール」は、上質なバタークリームとフランボワーズ、アーモンドが織りなす贅沢な味わいが魅力です。
さらに、新店舗オープンを記念した限定スイーツやノベルティも充実し、訪れる楽しみが広がります。
大切な人への贈り物にはもちろん、自分へのご褒美としてもぴったり。期間限定の特別なスイーツとの出会いをぜひ楽しんでみてください♡