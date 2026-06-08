フォーティーセブン「CLEAN UP」に新作登場♡フェザーモチーフが映える注目キャップ

アメリカ・ボストン発のカジュアルライフスタイルブランド「フォーティーセブン」から、フェザーモチーフをあしらった新コレクション「WING COLLECTION」が登場しました。ブランドを代表する人気モデル「CLEAN UP」をベースに、ラフなタッチの羽モチーフ刺繍をプラス。やわらかなニュアンスカラーから定番カラーまで揃い、デイリーコーデに取り入れやすいキャップコレクションとして注目を集めています♡

フェザーモチーフが映える新コレクション

今回発売された「’47 WING COLLECTION」は、フロントに刺繍されたフェザーモチーフが特徴のシリーズです。

繊細でありながら存在感のある羽のデザインは、シンプルなスタイリングのアクセントとして活躍。

カジュアルな装いにはもちろん、フェミニンなワンピースやナチュラルテイストのコーディネートにも自然になじみます。

主張しすぎないデザインだからこそ、普段キャップを取り入れない方でも挑戦しやすいのが魅力。季節を問わず使えるデザインで、毎日のコーディネートをさりげなく格上げしてくれます。

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5色展開で選ぶ楽しさも魅力

’47 CLEAN UP



ピンク

マコ

サンドストーム

ブラック

ブラウン

やわらかな印象のピンクやマコ、サンドストームは、春夏コーデに軽やかさをプラスしてくれるカラー。淡いトーンが女性らしく、ナチュラルな着こなしにもぴったりです。

一方、ブラックやブラウンはシーズンレスで活躍する万能カラー。カジュアルから大人っぽいスタイルまで幅広く合わせられるため、初めて購入する方にもおすすめです。

ニュアンスカラーとベーシックカラーをバランス良く取り揃えることで、自分らしいスタイルに合わせたカラー選びを楽しめます。

本コレクションは全5モデルを展開。価格はすべて4,400円（税込）です。

販売は公式オンラインストアのほか、’47長野・沖縄・福岡をはじめ全国の取扱店舗にて6月よりスタートしています。

毎日に寄り添うキャップを見つけて

フェザーモチーフが印象的なフォーティーセブンの「WING COLLECTION」は、シンプルながらも個性を感じられる注目アイテムです。

人気モデル「CLEAN UP」の快適な被り心地に加え、選べる5色展開で自分らしいスタイリングが楽しめるのも魅力♡

季節を問わず活躍するキャップとして、ワードローブに加えてみてはいかがでしょうか。