長野県の「最安値」物件を内見！「地球とつながってます」天井崩壊のカオスすぎる実態に驚愕必至
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「内見ゴリラの珍賃貸」が、「【住めません】長野県「最安値」物件を内見したら、もはや家では無かった。」を公開した。長野県東御市にある売買価格52万円という県内最安値の物件を訪れ、その衝撃的な内部事情と隠された価値を探る内容となっている。
ゴリラ氏はディレクターの西田氏とともに現地へ向かう。広さ636平米の敷地には、崩壊しかけた立派な門構えと、草木に覆われた巨大な日本庭園が広がっていた。手強い雑草をかき分けて玄関にたどり着いたゴリラ氏は、ヘルメットとカメラを身につけて母屋へ潜入する。
室内のカレンダーは2010年で止まっており、長年放置されていたことがうかがえる。メインルームに足を踏み入れると、天井は完全に抜け落ちており、「地球とつながってます」「すなわち屋外です」と唖然とした表情を見せた。さらに、室内に置かれたチャイルドシートや車の座席の上には、大量の動物のフンや鳥の死骸が散乱しており、野生動物の住処と化している過酷な現実が浮き彫りになる。一方で、キッチンや奥の部屋からは大量のだるまや昭和51年の手書きの通帳が発見され、かつて商売で成功を収めた裕福な家庭であったことが推測された。
続いて敷地内にある2階建ての立派な蔵を調査すると、昔の道具やタイヤなどが大量に残されていた。ゴリラ氏は、建物の修復は不可能としつつも、「残置物を転売するだけで2、3倍以上は回収できそう」と独自の視点で物件のポテンシャルを評価した。
最後に同物件の珍賃度を「9」と高く位置づけ、居住用ではなく土地活用や残置物に価値を見出す新しい視点を提示している。
関東圏内でお部屋探しをご希望の場合、ゴリラ不動産にご相談ください！ https://gorilla-fudosan.com/
ゴリラ氏はディレクターの西田氏とともに現地へ向かう。広さ636平米の敷地には、崩壊しかけた立派な門構えと、草木に覆われた巨大な日本庭園が広がっていた。手強い雑草をかき分けて玄関にたどり着いたゴリラ氏は、ヘルメットとカメラを身につけて母屋へ潜入する。
室内のカレンダーは2010年で止まっており、長年放置されていたことがうかがえる。メインルームに足を踏み入れると、天井は完全に抜け落ちており、「地球とつながってます」「すなわち屋外です」と唖然とした表情を見せた。さらに、室内に置かれたチャイルドシートや車の座席の上には、大量の動物のフンや鳥の死骸が散乱しており、野生動物の住処と化している過酷な現実が浮き彫りになる。一方で、キッチンや奥の部屋からは大量のだるまや昭和51年の手書きの通帳が発見され、かつて商売で成功を収めた裕福な家庭であったことが推測された。
続いて敷地内にある2階建ての立派な蔵を調査すると、昔の道具やタイヤなどが大量に残されていた。ゴリラ氏は、建物の修復は不可能としつつも、「残置物を転売するだけで2、3倍以上は回収できそう」と独自の視点で物件のポテンシャルを評価した。
最後に同物件の珍賃度を「9」と高く位置づけ、居住用ではなく土地活用や残置物に価値を見出す新しい視点を提示している。
関東圏内でお部屋探しをご希望の場合、ゴリラ不動産にご相談ください！ https://gorilla-fudosan.com/
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
"ゴリラが家を見る番組です。 サブチャンネルではマイホーム購入を検討している方に、役立つ動画(？)を投稿しております。 是非チェックしてください。 "