この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「内見ゴリラの珍賃貸」が、「【住めません】長野県「最安値」物件を内見したら、もはや家では無かった。」を公開した。長野県東御市にある売買価格52万円という県内最安値の物件を訪れ、その衝撃的な内部事情と隠された価値を探る内容となっている。

ゴリラ氏はディレクターの西田氏とともに現地へ向かう。広さ636平米の敷地には、崩壊しかけた立派な門構えと、草木に覆われた巨大な日本庭園が広がっていた。手強い雑草をかき分けて玄関にたどり着いたゴリラ氏は、ヘルメットとカメラを身につけて母屋へ潜入する。

室内のカレンダーは2010年で止まっており、長年放置されていたことがうかがえる。メインルームに足を踏み入れると、天井は完全に抜け落ちており、「地球とつながってます」「すなわち屋外です」と唖然とした表情を見せた。さらに、室内に置かれたチャイルドシートや車の座席の上には、大量の動物のフンや鳥の死骸が散乱しており、野生動物の住処と化している過酷な現実が浮き彫りになる。一方で、キッチンや奥の部屋からは大量のだるまや昭和51年の手書きの通帳が発見され、かつて商売で成功を収めた裕福な家庭であったことが推測された。

続いて敷地内にある2階建ての立派な蔵を調査すると、昔の道具やタイヤなどが大量に残されていた。ゴリラ氏は、建物の修復は不可能としつつも、「残置物を転売するだけで2、3倍以上は回収できそう」と独自の視点で物件のポテンシャルを評価した。

最後に同物件の珍賃度を「9」と高く位置づけ、居住用ではなく土地活用や残置物に価値を見出す新しい視点を提示している。

YouTubeの動画内容

02:51

物件概要の説明、広さ636平米の巨大な敷地
07:53

雑草をかき分け、いざ母屋の内部へ潜入
08:54

「地球とつながってます」天井が完全に崩壊したメインルームの惨状
18:33

お宝発掘なるか？残置物が積まれた2階建ての蔵を調査
19:50

驚愕の価格発表と独自の視点で語る物件の総評

