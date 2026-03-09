TWICEサナ、シースルー衣装で美スタイル際立つ「ドキッとした」「完璧すぎ」
【モデルプレス＝2026/03/09】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のSANA（サナ）が3月8日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つシースルー衣装姿を公開し、注目を集めている。
【写真】29歳TWICE日本人メンバー「上品な色気にドキッとした」シースルー衣装で美ボディ全開
サナは北米ツアーの第2弾を無事に終えたことを報告し、舞台裏でのオフショットを投稿。自身のソロステージ曲「DECAFFEINATED」のためにプラダが特別にデザインしたというボルドーカラーのシースルー衣装を披露した。シフォン素材が重なり合うミニ丈のドレスで、プロポーションの美しさが際立っている。
この投稿に「女神のような美しさ」「ため息出るレベルの美」「シースルー似合いすぎて震えた」「色味が大人っぽくって本当に素敵」「上品な色気にドキッとした」「完璧すぎ」などと話題となっている。（modelpress編集部）
