大河ドラマ考察系YouTuberのトケル氏が、YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」で「【豊臣兄弟】ネタバレ 第１０回あらすじ 竹中半兵衛と小一郎は義兄弟！...」と題した動画を公開。2026年大河ドラマ『豊臣兄弟』の第10話について、織田信長の上洛と「天下布武」の真意、そして主人公・小一郎の将来の妻となる「ちか」の人物像に迫る考察を展開した。



動画ではまず、信長が足利義昭を奉じて上洛し、「天下布武」を宣言する場面に注目。トケル氏は、この言葉が従来考えられていた「武力による日本全国の統一」という意味ではなく、近年の研究では「足利将軍の権威のもとで畿内を平定する」という意図で使われたとする説を紹介。ドラマでもこの新解釈が採用される可能性を示唆した。



また、物語の大きな転換点として、信長の妹・お市と浅井長政の政略結婚が描かれる。兄の役に立ちたいという強い意志で嫁ぐお市だが、長政の優しさに触れることで心境に変化が生まれるのではないかと考察した。



さらに、今後の物語で重要な役割を担う、吉岡里帆演じる小一郎の妻「ちか」についても言及。彼女は安藤守就の娘という設定で、斎藤家の重臣と結婚していたが、夫を織田軍との戦で亡くしている過去を持つ。吉岡自身が「かなり癖強なキャラ」と語っていることから、単なる悲劇の女性ではなく、複雑な内面を持つ人物として描かれると予想した。信長の命令で小一郎に嫁ぐことになるが、織田家への複雑な感情を抱える彼女が、亡き妻・なおへの想いを胸に秘める小一郎と、どのように関係を築いていくのかが見どころとなるだろう。



トケル氏は、夫を亡くした過去を持つ「ちか」と、愛する人を失った小一郎が「お互いに大事にしているものを認め合いながら、一緒に生きていく」という関係性になるのではないかと推察。新たに登場する「ちか」というキャラクターが、今後の物語の鍵を握る存在であると結論付けた。