婚活パーティーでの成婚率は5.2％、参加者が遭遇した「嫌な出来事」ランキング1位は？

結婚相談所Presiaはこのほど、婚活パーティーに参加経験のある20代〜50代の男女230人を対象に実施した「婚活パーティーの実態調査レポート2026」の結果を発表しました。

■4割以上は1回もマッチングできず

まず、婚活パーティーで結婚したことがあるか聞いたところ、「結婚できた」と回答したのはわずか5.2％でした。「交際に発展したが結婚できなかった」の回答は24.3％となっています。「結婚はおろか交際にすら発展しなかった」と答えたのは、70.4％となっています。

マッチング率はどれぐらいであったか尋ねると、41.7％が「0％（1回もマッチングできなかった）」と回答しました。マッチング率25％以下は約7割以上にのぼっています。

婚活パーティーで遭遇した嫌な出来事としては、「会話が盛り上がらずに苦痛だった」（57.4％）、「魅力的な異性がほとんどいなかった」（34.8％）、「男女比のバランスが悪かった」（31.3％）が上位でした。

婚活パーティーの参加者の印象についての質問では、半数以上が容姿への不満やスペックへの不満、真剣度への不満を持っている事も分かりました。

また、婚活パーティーと結婚相談所のどちらがおすすめかを尋ねてみたところ、75.2％が「結婚相談所」と回答しました。

■調査概要

調査対象：婚活パーティーに参加経験のある20代〜50代男女230名

調査時期：2026年2月

調査機関：SUNCOREとの共同調査

調査方法：インターネットを使用した任意回答

調査レポート名：婚活パーティーの実態調査レポート2026

引用元：結婚相談所Presia（https://presia.jp/party-reality/）

（フォルサ）