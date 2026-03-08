セリエA 25/26の第28節 ユベントスとピサの試合が、3月8日04:45にアリアンツ・スタジアムにて行われた。

ユベントスはジョナサン・デービッド（FW）、ケナン・ユルディズ（FW）、チコ・コンセイソン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するピサはラフィウ・ドゥロシンミ（FW）、ステファノ・モレオ（FW）、サムエレ・アンゴリ（DF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

ユベントスは後半の頭から2人が交代。フェデリコ・ガッティ（DF）、ジョナサン・デービッド（FW）に代わりロイド・ケリー（DF）、ジェレミー・ボガ（MF）がピッチに入る。

54分に試合が動く。ユベントスのケナン・ユルディズ（FW）のアシストからアンドレア・カンビアーゾ（DF）がヘディングシュートを決めてユベントスが先制。

60分、ピサは同時に3人を交代。マルタ・ホイホルト（MF）、メーディ・レリス（MF）、マリウス・マリン（MF）に代わりガブリエレ・ピッチニーニ（FW）、フアン・クアドラード（DF）、フェリペ・ロジョラ（DF）がピッチに入る。

65分ユベントスが追加点。ケフレン・テュラム（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

さらに75分ユベントスが追加点。チコ・コンセイソン（FW）のアシストからケナン・ユルディズ（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

76分、ピサは同時に2人を交代。ラフィウ・ドゥロシンミ（FW）、アルトゥーロ・カラブレシ（DF）に代わりサミュエル・イリング ジュニオール（FW）、フィリップ・ストジルコビッチ（FW）がピッチに入る。

77分、ユベントスは同時に2人を交代。チコ・コンセイソン（FW）、ケフレン・テュラム（MF）に代わりファビオ・ミレッティ（MF）、トゥーン・コープマイネルス（MF）がピッチに入る。

82分、ユベントスが選手交代を行う。ケナン・ユルディズ（FW）からフィリプ・コスティッチ（FW）に交代した。

後半終了間際の90+3分ユベントスが追加点。マヌエル・ロカテッリ（MF）のアシストからジェレミー・ボガ（MF）がゴールで4-0。4点差となる。

以降は試合は動かず、ユベントスが4-0で勝利した。

なお、ユベントスは72分にブレメル（DF）に、またピサは39分にマリウス・マリン（MF）、48分にメーディ・レリス（MF）、70分にアントニオ・カラッチョロ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-08 06:40:45 更新