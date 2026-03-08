「オープン戦、阪神１−０ソフトバンク」（７日、甲子園球場）

Ｇ倒ローテが見えてきたで！！阪神はソフトバンクとのオープン戦に１−０で勝利。高橋遥人投手（３０）が２番手で今年２度目の実戦登板に臨み３回１安打無失点で自身初の開幕ローテ入りへ大きく前進した。先発した同学年左腕・大竹耕太郎投手（３０）も古巣相手に３回２安打無失点と上々。村上が開幕投手に決まっている中、このままいけば、大竹が開幕２戦目の２８日・巨人戦（東京ド）、高橋が２９日の同戦に先発することが有力になった。

春の聖地に立つ。見守るのは、オープン戦ながら４万人を超えた観衆。「マウンドに立ったら、それなりの形になったかなという感じですね」。自嘲的な言葉とは裏腹に、高橋がテンポ良く伏見のミットを鳴らし、タカ打線を手玉に取った。

「いつもと一緒でストレートをしっかり投げることと、ストライク先行とカウント有利で」

すいすいとテーマを遂行していった。四回から登板すると、柳町を二ゴロ、山川を三ゴロ、井上を右邪飛と、直球主体でクリーンアップ斬り。好守にも救われながら五回も３人で片付けた。六回には２死から栗原に中前打を許すも、続く柳町を１４７キロ直球で左飛に。３回１安打無失点、２奪三振で今年２度目の実戦登板を終えた。

「普通ですね。６０点くらい」と辛めの自己採点ながらも、「変化球を一通り投げられて、ある程度だったので良かった。真っすぐもバッターの反応は別に悪くなかったです」と納得顔。伏見のリードで、これまで投球割合が少ないカーブでカウントを取る場面も。「球速帯が速いボールが多いので、カーブとかはすごく大事になってくる。サインを出してくれたのもそうですし、ストライクが取れたのがうれしい」と実戦では２度目となるベテラン捕手とのコンビで収穫も得た。

春季キャンプ中の２月２１日・中日戦（北谷）でオープン戦の“開幕投手”を務め、２回１失点も５奪三振。実に５年ぶりとなるキャンプ中の実戦を経て、順調に状態を上げている。藤川監督も「全体で言えば、投手は良かった。次のスケジュールに順調に進むことができればいいなとは思いますね」と目を細めた。

このまま順当に行けば、開幕３戦目の２９日・巨人戦で先発が有力だ。「故障前（の状態）を目指しているので、そういう感覚がちょっとずつキャンプで出ていたので、もっと良くなるなという感じです」。自身初の開幕ローテ入りへ“サクラサク”春が近づいている。