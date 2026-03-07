野球日本代表「侍ジャパン」は7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールCの第2戦で韓国代表と対戦。8-6で下し、連勝とした。3番手でマウンドに上がった種市篤暉投手（ロッテ）が圧巻のピッチングを披露。X上のファンにも衝撃が走った。

27歳の種市は5-5同点の7回、3番手でマウンドに上がった。しびれる展開の中、キム・ヘソン、キム・ドヨン、ジャーメイ・ジョーンズを3者連続空振り三振に仕留めた。

米専門局「FOXスポーツ」の野球専門Xは「日本のアツキ・タネイチのクレイジーな変化球」として、キム・ドヨンから三振を奪う動画を投稿。実況のスティーブン・ネルソン氏が「OH MY！ タネイチが連続奪三振。エグすぎる！」とうなるほどだった。

衝撃のWBCデビューを飾った右腕には、X上のファンから様々な声が上がる。

「世界にバレてしまった」「やばい！種市が見つかってしまった！」「最強はおまえだ種市ーーー！！！！」「間違いなくメジャーにロックオンされました」「ロッテファン隠した方がいいぞ」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）