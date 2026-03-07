²ÅÌç¥¿¥Ä¥ª

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î²ÅÌç¥¿¥Ä¥ª¤¬£·Æü¡¢£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¤Î¡ÖÅÚÍË¥ï¥¤¥É¥é¥¸¥ª£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡¥Ê¥¤¥Ä¤Î¤Á¤ã¤­¤Á¤ã¤­ÂçÊüÁ÷¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£

¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ê¥¤¥Ä¤Ï­à¥ä¥Û¡¼Ì¡ºÍ­á¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²ÅÌç¤Ï¡ÖÂ¿Ê¬¡Ø¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡Ù¤È¤«¤Ç£²£°£°£·Ç¯¤°¤é¤¤¡×¤È¥Ê¥¤¥Ä¤¬­à¥ä¥Û¡¼Ì¡ºÍ­á¤ò»Ï¤á¤¿»þ´ü¤ò¿äÂ¬¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼«¿È¤Ï¡Ö£²£°£°£²Ç¯¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¡¢¥Ê¥¤¥Ä¤è¤êÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£

¡¡²ÅÌç¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£°£°£²Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö£Ã£È£Á£Õ¡ª£Ã£È£Á£Õ¡ª£Ã£È£Á£Õ¡ª¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤Ç­à¥ä¥Û¡¼­á¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò²Î»ì¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤½¤Î³Ú¶Ê¤ò¼ÂºÝ¤ËÎ®¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥ä¥Û¡¼¤Ç¸¡º÷¤·¤í¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£

¡¡¥Ê¥¤¥Ä¤ÎÅÚ²°¿­Ç·¤Ï¡Ö¥Ñ¥¯¥ê¤À¡ª¡¡¤³¤ì¤ÏÈ¹¤µ¤ó¤¬¤É¤Ã¤«¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¡¢¥Í¥¿¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈ¹ÀëÇ·¤¬²ÅÌç¤Î²Î¤ò»öÁ°¤ËÄ°¤¤¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£È¹¤Ï¡ÖÌµ°Õ¼±¤ËÄ°¤¤¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¤¤ä¥ª¥ì¡¢¡Ø£Ã£È£Á£Õ¡ª£Ã£È£Á£Õ¡ª£Ã£È£Á£Õ¡ª¡Ù¡¢Ä°¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¤È­à¥Ñ¥¯¥êµ¿ÏÇ­á¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£

¡¡ÅÚ²°¤¬¡Ö¥ä¥Û¡¼¤ÎÌ¡ºÍ¡Ä¡£¥¦¥Á¤é¤¬½Ð¤¿»þ¤Ë¤¹¤°Ê¬¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¥¢¥Ã¡¢¥ª¥ì¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡£¥ä¥Û¡¼¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢²ÅÌç¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ä¡¢¥ä¥Û¡¼¤Ï¥ª¥ì¤Î»ý¤ÁÊª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£