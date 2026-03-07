開催：2026.3.7

会場：ローンデポ・パーク

結果：[ドミニカ共和国] 12 - 3 [ニカラグア]

WBCの試合が7日に行われ、ローンデポ・パークでドミニカ共和国とニカラグアが対戦した。

ドミニカ共和国の先発投手はＣ・サンチェス、対するニカラグアの先発投手はＲ・メドラーノで試合は開始した。

1回表、3番 Ｉ・ムンギア 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでニカラグア得点 DOM 0-1 NCA

1回裏、2番 Ｋ・マルテ 2球目を打ってライト線へのタイムリーツーベースヒットでドミニカ共和国得点 DOM 1-1 NCA、4番 Ｖ・ゲレーロＪｒ． 初球を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでドミニカ共和国得点 DOM 2-1 NCA

2回表、9番 Ｆ・ザモラ 初球を打ってレフト線へのタイムリーツーベースヒットでニカラグア得点 DOM 2-2 NCA、さらにレフトがファンブルでニカラグア得点 DOM 2-3 NCA

3回裏、7番 Ｊ・ロドリゲス 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでドミニカ共和国得点 DOM 3-3 NCA

6回裏、6番 Ｊ・カミネロ 2球目を打ってセンターへのツーランホームランでドミニカ共和国得点 DOM 5-3 NCA

7回裏、4番 Ｖ・ゲレーロＪｒ． 初球を打ってレフトへの犠牲フライでドミニカ共和国得点 DOM 6-3 NCA

8回裏、7番 Ｊ・ロドリゲス 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでドミニカ共和国得点 DOM 7-3 NCA、2番 Ｏ・クルーズ 5球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでドミニカ共和国得点 DOM 10-3 NCA、4番 Ｖ・ゲレーロＪｒ． 2球目を打ってレフト線へのタイムリーツーベースヒットでドミニカ共和国得点 DOM 11-3 NCA、7番 Ｊ・ロドリゲス 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでドミニカ共和国得点 DOM 12-3 NCA

試合は12対3でドミニカ共和国の勝利となった。

この試合の勝ち投手はドミニカ共和国のＳ・ドミンゲスで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はニカラグアのＳ・クルーズで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-07 12:38:11 更新