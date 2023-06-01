【PLAMATEA キューティーハニー】 3月6日 出荷開始 価格：8,500円

グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「PLAMATEA キューティーハニー」を3月6日に出荷開始する。価格は8,500円。

本商品は、ダイナミック企画×ホビージャパン×グッドスマイルカンパニーの合同企画「キューティーハニーNova」より、愛の戦士「キューティーハニー」をPLAMATEAで立体化したもの。各成形色、彩色済みパーツにより、組み立てるだけでイメージに近い色分けを再現可能となっている。

高峰ナダレ氏によるキャラクターデザインを忠実に立体化。全高約170mmで、各関節が可動し、様々なアクションポーズを取ることができる。

フルーレ、大剣、ブーメラン、ハンドガン×2が付属。ブーメランは分解することで二本のブレードに、ハンドガンはグリップを展開しナイフに変形することができる。表情パーツは塗装済みの4種とデカールにより好みの目線を選択できる4種が付属。さらに、全身各部のマーキングもデカールで付属する。

また、グッドスマイルカンパニー公式ショップ、あみあみで予約・購入特典として「オリジナルデザイン入りスタンド」が付いてくる。

(C) 永井豪／ダイナミック企画

※発売日は流通により前後する場合があります。