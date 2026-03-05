「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の５日午前１１時現在で、日本毛織<3201.T>が「買い予想数上昇」で５位となっている。



同社は紡織の名門企業で、産業機材や不動産関連など事業を多角化。１月に発表した２６年１１月期の業績予想は売上高が前期比８．９％増の１３００億円、最終利益が同４．５％増の９５億円と、前期に続き過去最高益の更新を計画する。年間配当は５０円（前期は４７円）となる見通しだ。堅調な業況が見込まれる同社だが、ＰＢＲ（株価純資産倍率）は１倍割れとなっている。３月に入り株価は頭打ちとなり、前日に２５日移動平均線を下回ったものの、５日の東京市場で同社株は全体相場に歩調をあわせて反発している。目先の反騰機運の高まりを見込む投資家の存在が買い予想数の増加につながったようだ。



出所：MINKABU PRESS