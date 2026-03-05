日本代表・侍ジャパンの大谷翔平選手は4日、WBC記者会見に臨み、チームの雰囲気について語りました。

大谷選手は3月に行われた強化試合で5打数無安打となりましたが、自身の状態について「前回よりもアメリカの試合数も少なめですけど、体がまず状態良く、けがなく来られているので現段階では満足している」と自信を見せました。

チームの雰囲気について「合流するたびに下の世代の人たちが増えていくので『年をとったな』」と苦笑い。「若々しくて素晴らしいチーム」と話しました。

大谷選手が北山選手に指示したといわれている『お茶立てポーズ』について問われると「食事会場とかで色々な選手と話したりとか、若い選手がなかなか上の選手たちに積極的に話しに行けない雰囲気が最初にあったので、少しずつですけど、お互いにコミュニケーションを取って、チームとして一つ何かいいものを作りたいなと思っているので、全体的に素晴らしいコミュニケーションが取れているんじゃないか」と語りました。