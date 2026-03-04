日本では諸外国の軍隊の階級を「大佐・中佐・少佐」と呼ぶ。一方、自衛隊では「1佐・2佐・3佐」などと別の名称を使っている。この「日本流の階級名」を国際標準に変えようと政府が動き出した。「たかが呼び名」と思う人がいるかもしれないが、今回の変更には深い理由がある。裏にある現役自衛官の思いを、防衛省出身者が徹底解説する。（安全保障ジャーナリスト、セキュリティーコンサルタント 吉永ケンジ）

自衛隊の1佐と3尉

どっちが偉い？

「自衛隊の1佐と3尉、どっちが偉い？」。こう聞かれて、あなたは即答できるだろうか。答えは「1佐」。海外の「大佐」に相当する階級だ。

正式には、所属する組織（陸海空自衛隊）に応じて「1等陸佐」「1等海佐」「1等空佐」と呼ぶ。大型護衛艦の艦長や1千人近い部隊の指揮官に当たる立場で、民間企業に例えると大企業の役員や部長職といったところだ（詳細は下表を参照）。

一方の「3尉」は海外の「少尉」で、係長や主任に相当する。こうした自衛隊の階級は世間で認知されておらず、スマホやPCで「1佐」や「3尉」と打ち込んでも一発変換することは難しい。即座に変換できるのは「曹長」くらいである。

たかが呼び名。そう思う人もいるかもしれないが、災害現場ではこれが切実な問題になる。被災地では自衛隊と警察・消防・自治体職員が協力して支援に当たるが、自衛官の階級が他のメンバーに伝わらず、指示命令系統に支障をきたすことがあるのだ。

「どなたですか？」と聞かれて「○○2佐です」と答えても、他の機関の職員には、どれくらいの権限がある人なのか見当がつかない。混乱を招いた挙句、自衛官が現場で「○○さん」「○○隊長」としか呼ばれなくなる場合もある。

これが「中佐」であれば、どうだろう。大概の日本人が「かなり偉い人だな」とその地位を想像できるはずだ。

実は今、高市早苗政権はこうした課題を解消しようと、「大佐・中佐・少佐」といった、諸外国の軍隊と同じ呼称への変更に向けて動き出している。すでに正式な検討に入っており、2026年度中の自衛隊法改正を目指しているという。

この流れを、現役自衛官はどう受け止めているのか――。複数の現役自衛官に直接取材したところ、意外な本音が垣間見えた。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）