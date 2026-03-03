心理戦にアスリートの本能が炸裂！？ NEC川崎の応援番組「ラブロケ」3月分は選手たちの“ガチゲーム大会”に注目！

国内最高峰の女子バレーボールリーグ「SVリーグ」で熱戦を繰り広げ、神奈川県川崎市を本拠地とするNECレッドロケッツ川崎。その魅力を多角的に伝える応援番組「We love ROCKETS！」（ラブロケ）の3月分が4日（水）から放送される。

ラブロケは、コート上での真剣な表情とは一味違う、選手たちのリラックスした素顔や個性が垣間見える人気番組。今シーズンの第7回となる3月分は、大工園彩夏、廣田あい、澤田由佳、古谷ちなみ、原嶋睦夢、伊藤一葉の6人が登場。「ゲームで盛り上がろう」と題し、3つのゲームを通じて熱い戦いを繰り広げる。

注目は、箱の中身を触った感触と質問への回答から、中身が違う1人（人狼）を当てる心理戦「箱人狼」。廣田、澤田、古谷、伊藤の4人が挑戦。質問を重ねながら推理を巡らせる中、意味ありげな笑みを浮かべる伊藤や、どんな鋭い問いにも自然体で答える澤田の落ち着きなど、試合中には見ることのできない選手たちのリアルな反応や個性が次々とみられる。

さらに、バランスゲームの「ぐらぐらゲーム」や人気カードゲーム「ito（イト）」には6人全員が参加。和気あいあいとした雰囲気で進みながらも、いざ勝負どころとなるとプロアスリートならではの集中力と、手に汗握る真剣な駆け引きが展開される様子は見逃せない。

恒例のミニコーナー「しおりとななみ」では、クラブOGの塚田しおりさんと廣瀬七海さんが、ホームゲームで開催された人気イベント「弟子入りロケッツ」を紹介。子どもたちが“記者”となり、試合直後の選手たちに物おじせず直撃インタビューを行う、微笑ましくも熱気あふれる模様を放送する。なお、今月の番組ナレーションは伊藤一葉が担当し、番組をナビゲートする。

ラブロケはイッツコムで毎週水曜よる10時ほか放送中。神奈川県内の一部ケーブル局でも放送されている。また、J SPORTSオンデマンドや、NECレッドロケッツ川崎公式YouTubeチャンネルでも順次配信されるため、全国のファンが視聴可能だ。

■We love ROCKETS！放送情報

番組名： We love ROCKETS！（略称：ラブロケ）

放送日時： 毎週水曜日 22:00～

内容更新： 毎月第1水曜日

放送： イッツコムチャンネル 地デジ10ch ※神奈川県内の一部ケーブル局でも放送

配信： NECレッドロケッツ川崎 公式YouTubeチャンネル／毎月第1水曜日前後にアップ。J SPORTSオンデマンドでも配信。