「大和証券 Mリーグ2025-26」3月2日の第2試合。KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）が、その圧倒的なビジュアルと確かな実力で、会場と視聴者を熱狂させた。

【映像】高宮まり、ストレートヘアと抜群スタイルが大注目

この日の第1試合では、チームメイトの伊達朱里紗（連盟）が劇的な逆転勝利を収めており、最高のバトンを受け取っての登場となった高宮。前回の対局では可愛らしいカチューシャ姿でファンを喜ばせたが、この日は一転して黒髪のストレートヘアで入場。清楚な雰囲気を纏ったその姿に、試合開始前から注目が集まった。

グラビアアイドルとしても第一線で活躍する高宮は、タイトにデザインされたチームユニフォームを完璧に着こなし、その抜群のスタイルを披露。入場シーンが映し出されると、コメント欄には「まりしゃん、素敵」「かわいい」といった称賛の声が次々と書き込まれた。

試合内容も、その美しさに違わぬ力強いものだった。高宮は自身の個人2連勝を目指し、勝負どころで鋭い踏み込みを見せて着実に加点。終わってみれば見事なトップを獲得し、チームに同日2連勝となる「デイリーダブル」をもたらした。

試合直後のインタビューや、カメラに向かって見せた表情は、勝利の喜びが溢れる「ニッコニコ」の笑顔。リーグ終盤に向けて勢いを加速させる高宮の活躍は、チームの士気を高めるだけでなく、視聴者にとっても最高のご褒美となった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

