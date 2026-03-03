【ばけばけ 第108話あらすじ】トキ、病院で診察受ける 結果明らかに
【モデルプレス＝2026/03/03】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第108話が、3月4日に放送される。
【写真】「ばけばけ」ヒロイン、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
ラン（蓮佛美沙子）の家の帰り道に、動けなくなってしまったトキ（高石あかり）。通りかかった丈（杉田雷麟）と正木（日高由起刀）に連れられ病院で診察を受ける。大きな病かと不安なトキだったが、診察の結果、新たな命を授かったことを知る。
家に帰ったトキの報告に、フミ（池脇千鶴）と司之介（岡部たかし）は歓喜する。しかし、トキはヘブン（トミー・バストウ）に告げるのは待ってほしいと家族に伝える。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ばけばけ」ヒロイン、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
◆「ばけばけ」第108話／3月4日（水）放送
ラン（蓮佛美沙子）の家の帰り道に、動けなくなってしまったトキ（高石あかり）。通りかかった丈（杉田雷麟）と正木（日高由起刀）に連れられ病院で診察を受ける。大きな病かと不安なトキだったが、診察の結果、新たな命を授かったことを知る。
家に帰ったトキの報告に、フミ（池脇千鶴）と司之介（岡部たかし）は歓喜する。しかし、トキはヘブン（トミー・バストウ）に告げるのは待ってほしいと家族に伝える。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】