2026年2月、『ラ・ジェント・ステイ函館駅前』の最上階客室の一部が改修されリニューアルオープンしました。

今回はリニューアル第二弾として、ふたつのテーマ『宙船』『銀花』の名を持つ客室が新登場！

『宙船（そらふね）』は、港に停泊する船が持つ漂うイメージや、函館の街を包み込む幻想的な霧、時間とともに表情を変える海の景色を“浮遊感”として捉え、日常を忘れるような隠れ家的な客室です。

窓からは、函館湾の海と函館本線終着駅となる函館駅を望むことができますよ。

『銀花（ぎんか）』は、函館港に舞い降りる雪が光に照らされ、まるで銀の花が夜空に舞うイメージ、函館の儚くも美しい瞬間を切り取ったような客室です。

季語『銀花』の名にふさわしい幻想的な光と霧のゆらめきを、壁面にゆらぎのパネルで表現、相対する壁面には銀花をアーティスティックに表現した和紙アートを用いて和の情緒を感じる、贅沢な雰囲気を演出しています。

さらに、プロジェクターと大型スクリーン、サラウンドシステムが備わったシアタールームとして、映画館のような臨場感を味わうことができます。

詳細情報

ラ・ジェント・ステイ函館駅前

住所：北海道函館市若松町12-8

電話番号：0138-84-8861

北海道Likers編集部のひとこと

港町・函館をイメージした、ふたつのテーマ『宙船』『銀花』の名を持つ客室が新登場！

ほかにも、2025年4月にリニューアルした、最大6名まで利用可能な『プレミアムファミリールーム』や、海と船をイメージした『ファミリーオーシャンビュールーム』など、多彩な客室が揃っているので、用途や人数に合わせて選べるのも嬉しいですね◎

函館朝市へも徒歩圏内なので、ビジネスや観光に利用してみてはいかがでしょうか◎

文／北海道Likers

