NEWSの増田貴久が、自身初のカバーアルバム『増田貴久のカバー』を4月8日にリリース。発表にあわせて収録楽曲や特典内容、新ビジュアルが一挙に公開された。

（関連：増田貴久、パフォーマンスのみで魅せた初のソロコン クリエイティブでストイック、音楽愛あふれたステージに）

同アルバムは、宇多田ヒカル「First Love」、JUJU「やさしさで溢れるように」、DALI「ムーンライト伝説」や、KinKi Kids「Bonnie Butterfly」、V6「Believe Your Smile」、TOKIO「うわさのキッス」、SMAP「世界に一つだけの花」など先輩グループの楽曲、テゴマス「キッス～帰り道のラブソング～」のセルフカバーほか、全曲カバー楽曲の全12曲が共通収録される。

増田にとって思い入れのある楽曲や、歌い継がれる過去の名曲、そして新しい世代へと受け継ぎたい楽曲など、様々な時代、ジャンルの楽曲をセレクト。原曲への敬意と、増田貴久の歌唱表現が交差する本作は、世代を超えて音楽の魅力を再発見できる作品となっている。

また、映像特典として初回盤Aには『増田貴久のカバーのライブ』を収録。3000本を超えるキャンドルに囲まれた幻想的な世界で、「やさしさで溢れるように」「ムーンライト伝説」「にじ」「世界に一つだけの花」「キッス～帰り道のラブソング～」の5曲を、フルコーラスでビッグバンドとともに披露したオリジナルライブが収められる。

初回盤Bには“「喜怒哀楽」ネコますVer.”のMVとメイキングを収録。1stソロアルバムに収録された楽曲「喜怒哀楽」のMVを、増田貴久オリジナルキャラクター『ネコます』主演のコマ撮りアニメーションで完全再現したものだ。15分の1サイズのミニチュア世界で情感たっぷりにパフォーマンスする『ネコます』と、増田貴久が参加したメイキング風景も楽しむことができる。加えて、全編増田貴久によるスタイリングで挑んだジャケット写真撮影に完全密着したドキュメンタリー『Making of Jacket Shooting』も収録されている。

さらに、同アルバムの発売を記念してスペシャルイベントを開催。商品を購入、応募した方の中から抽選で招待される。なお詳細は後日公式ホームページ、SNSにて発表予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）