この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

関西電気保安協会（大阪市北区）は3月2日から、公式YouTubeチャンネルで新WEB動画「パニック・イン・ザ 関西電気保安」（全7話）を順次公開する。

ユニークなCMで知られる同協会。CMの最後に流れるフレーズ「かんさい～でんきほ～あんきょ～かい」も、関西人にはおなじみとなっている。2017（平成29）年から毎年WEB動画を制作しており、昨年公開した「関西電気保安協会ゲーム」シリーズは、話題の海外ドラマをほうふつとさせるデスゲーム設定が注目を集め、YouTube累計再生回数は約233万回を超えるなど話題を呼んだ。

今回のWEB動画は、パニックムービーをほうふつとさせる世界観に関西ならではのボケ・ツッコミを融合。ユニークなストーリー展開の中で、電気の安全な使い方や電気保安の重要性を伝える内容となっている。

第1話「勃発」では、アメを持った関西人に追いかけられる男女が登場。捕まるとアメを食べさせられ、関西人になってしまうという。急速に“国民の関西人化”が進む日本を舞台に、パニックストーリーが幕を開ける。

関連記事

SHOW-COMPANYのミュージカル「天使の休日」、近鉄アート館で上演

SHOW-COMPANYのミュージカル「天使の休日」、近鉄アート館で上演

 ミツカンが「大阪無限粉もんソースby味ぽん」発売　上沼恵美子さんが「これはすごい」

ミツカンが「大阪無限粉もんソースby味ぽん」発売　上沼恵美子さんが「これはすごい」

 あべのハルカス近鉄本店で「都市伝説展」　パネル展示やフォトスポット、呪物もずらり

あべのハルカス近鉄本店で「都市伝説展」　パネル展示やフォトスポット、呪物もずらり
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

OSAKA STYLE_icon

OSAKA STYLE

YouTube チャンネル登録者数 1.44万人 2298 本の動画
大阪のイベント、グルメ、エンタメなどの最新情報を発信するニュースサイト。https://osaka.style/
youtube.com/channel/UClFFbGeSoG2miaNS3hnkR1Q YouTube