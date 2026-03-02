「アメを食べさせられると関西人に？ 」関西電気保安協会が新WEB動画を公開 今年はパニックストーリー
関西電気保安協会（大阪市北区）は3月2日から、公式YouTubeチャンネルで新WEB動画「パニック・イン・ザ 関西電気保安」（全7話）を順次公開する。
ユニークなCMで知られる同協会。CMの最後に流れるフレーズ「かんさい～でんきほ～あんきょ～かい」も、関西人にはおなじみとなっている。2017（平成29）年から毎年WEB動画を制作しており、昨年公開した「関西電気保安協会ゲーム」シリーズは、話題の海外ドラマをほうふつとさせるデスゲーム設定が注目を集め、YouTube累計再生回数は約233万回を超えるなど話題を呼んだ。
今回のWEB動画は、パニックムービーをほうふつとさせる世界観に関西ならではのボケ・ツッコミを融合。ユニークなストーリー展開の中で、電気の安全な使い方や電気保安の重要性を伝える内容となっている。
第1話「勃発」では、アメを持った関西人に追いかけられる男女が登場。捕まるとアメを食べさせられ、関西人になってしまうという。急速に“国民の関西人化”が進む日本を舞台に、パニックストーリーが幕を開ける。
第1話「勃発」では、アメを持った関西人に追いかけられる男女が登場。捕まるとアメを食べさせられ、関西人になってしまうという。急速に“国民の関西人化”が進む日本を舞台に、パニックストーリーが幕を開ける。
