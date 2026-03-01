うお座は「思い悩むのをやめると上昇の兆しが見えてくる」

ごきげんよう！ スピリチュアル・カップルのトシ＆リティです♡ 今回は2026年3月1日〜3月31日の、宇宙からのメッセージを星座別にお届け。みんながナチュラルに開運できるよう、ナビゲートさせていただくわね☆

■12星座全体の運氣予報

月が赤く染まる皆既月食によって、全体的なエネルギーが超絶激しくシフトする1カ月の幕開け！ 3月3日に迎えるおとめ座の月食満月は、地上で生きる全ての人に壮絶なインパクトを与えるようになるわよ!!

そもそも3月3日は【ひな祭り】で、女神の力が動くマジカルデー☆ この日にスポットライトが当たるのは『セオリツヒメ』という女神さまで、彼女はあらゆるものを祓い清める浄化の女神よ♪ おとめ座の皆既月食＆セオリツヒメの霊力が重なることで、人類史を塗り替えるほどの【ものすごい浄化】が起こってくるのがこの春のリアリティ。とりあえず大切なのは、3月1日または2日のうちに充実したバスタイムをとって、自身のエーテル体を清めておくことよ!!

シャワーだけで済ませるのではなく、湯船にしっかりと浸かることは、エーテル体を美しく清める【禊】アクション☆ 物理的身体を包むエーテル体が清められた状態で、おとめ座の月食満月を迎えれば、セオリツヒメの霊力に自然体であやかれて、豊かで輝きに満ちた未来へとおのずと導かれるようになるはずよ♡ ひな祭りの女神は、浄化の女神であると同時に、豊穣の女神でもあるのよね♪

逆に言えば、エーテル体が清められていない人の場合は、汚れた存在＝お掃除対象として見られちゃって、浄化の女神によって最悪駆除されちゃうかも……。あるいは、赤く染まる月に象徴されるような痛々しい現実を招いてしまうかもね。とりあえずは、エネルギー体の1つである【エーテル体】のコンディションによって、人生に大きく差がつく1カ月になるってコトを知ってちょうだい！ クレオパトラのように『バスタイムを充実させること』がタイムリーな運氣を味方につける鍵になっているわよ♡

■うお座へのメッセージ

月食の満月が暗闇から光に転じるように、人生に上昇の兆しが見えてくるのがうお座のあなた！ 今月はあれこれ思い悩むのをやめて、おめでたく過ごすのが開運の秘訣よ!! 例えば「電化製品が壊れてイラっとした」としても、ひとまず深呼吸☆ 「もっと大切な物を失う前に身代わりになってくれた」って信じることができれば、それが真実になっていくのよね。

「泣いても人生・笑っても人生」なら、毎日を楽しく過ごす方がお得♪ そんな心持ちで生きていけば「あなたの未来は明るい」ってことを知っておいてちょうだいね♡

うお座のマジカルバスソルト

ハニー

心癒やされるハニーソルトでHappy Bath Time！

（監修・文：トシ＆リティ、イラスト：いいあい）