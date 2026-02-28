

「ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜」の３月ゲスト（C）テレビ東京

永瀬廉(King & Prince)がMCを務める、テレ東の音楽トークバラエティ番組「ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜」（毎週木曜深夜2時5分〜）の３月中に放送されるゲストが解禁された。

テレ東で、毎週木曜深夜2時5分より放送中の音楽トークバラエティ番組「ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜」。本番組は、「人生の推しソング」をテーマに、毎回幅広いジャンルからゲストを呼び、ゲストの音楽体験や想い出を通じて、その人の人生に寄り添った楽曲の魅力を紹介していく。ゲストの意外な一面を深掘りし、“人生を変える楽曲とは何か”をMC永瀬廉(King & Prince)と共に探求する『成長型音楽バラエティ』。

3月中に放送される「ミュージックカプセル」では、ゲストに笠松将、野口聡一、原菜乃華、堀田茜、正門良規(Aぇ! group)、吉川愛を迎え、音楽体験や想い出を通じて、その人の人生に寄り添った楽曲の魅力や“人生を変える楽曲とは何か”を紹介していく。ゲストが出演する放送日は、番組公式SNSで随時お知らせ。

そして、昨年10月よりスタートした「ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜」は、2026年3月26日の放送をもって最終回を迎えることが発表された。