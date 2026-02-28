ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋

野球日本代表「侍ジャパン」は27日、中日との強化試合（バンテリンドーム）に臨み、5-3で勝利した。3月5日から開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて組まれたこの試合、視聴者からは見慣れない光景に賛否の声が寄せられた。

ゴールデンタイムに地上波中継された中で、日本の野球ファンの間で話題に上がったのはピッチクロックだ。WBCでは初の導入となり、投手は走者がいない場合は15秒、走者がいる場合は18秒という投球間の制限時間が定められ、打者は残り8秒になるまでに打席で準備を済ませなければならない。

中継画面では右下にカウント計が表示され、試合はテンポよく進行。NPBでは見慣れない光景となった中で、X上のファンの反応は様々。リズムの良さを評価する声がある一方、違和感を抱く声も並んでいた。

「ピッチクロックはあった方が絶対にいい。NPBも導入するべき」

「ピッチクロック素晴らしすぎないか？」

「ピッチクロックあるとマジで試合早いなw」

「ピッチクロックだとテンポいいけど、面白みにかけるよね」

「ピッチクロックがあると、観てる方もせかせかして観てしまう。。。」

「無理やりピッチクロックに合わせて投げてるみたい」

「ピッチクロックっているか？」

「見慣れるまで時間を要しそう…野球の面白さが…」

侍ジャパンは名古屋、大阪で実戦をこなし、WBC初戦の6日台湾戦（東京ドーム）に臨む。



（THE ANSWER編集部）