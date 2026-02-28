この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「投資家にインタビュー」と題したショート動画を公開した。街頭インタビューに応じた45歳の男性投資家が、資産10億円以上の成功を収めた経緯や、32歳の妻とのユニークな関係性を明かしている。



男性は現在、東京と神奈川を中心にアパート3棟、戸建て4～5棟を所有する専業の不動産投資家。以前は貿易会社を経営していたが、「商売するのがしんどくなってきて」と吐露。40歳頃から会社経営に見切りをつけ、資金を不動産などの投資に回すようになったという。



隣に寄り添う32歳の妻との馴れ初めについて聞かれると、男性は「彼女が僕の彫り師さん」と明かし、自身が客として通っていたことがきっかけだったと説明。さらに「夫のどこが好きか」と問われた妻は、「お金持ちのことが一番好きです」と即答。これには男性も「正直でいいですね」「頑張った甲斐がありました」と笑い飛ばし、仲睦まじい様子を見せた。また、二人は共に中国出身で、男性は日本在住30年以上であることも語られた。



動画の終盤、男性は自身の現金資産について「2桁億（10億円以上）ぐらい」と告白。若者へのアドバイスを求められると、「若い内は節約」と断言し、「最初の50万、100万を作りましょう」と呼びかけた。まずはその資金を元手に増やしていくことが重要だとし、自身の経験に基づいた現実的な成功哲学を説いている。