飲んで思考や集中力をコンディショニング！日本初の“フォーカスドリンク”「NEWTRON」とは？
株式会社And Theが、東京⼤学農学生命科学研究科応用生命化学専攻との共同研究により新アミノ酸組成「ヌートロアミノ」(特許出願中)を開発。それを配合したドリンク「NEWTRON」を、2026年1月26日より販売している。
【写真】透明感のある赤みがかった色味が特徴の「NEWTRON」(1本250ミリリットル、4本入り/1200円〜1700円前後)
「NEWTRON」は、思考のコンディショニングや集中シーンに寄り添う“フォーカスドリンク”。仕事や勉強、クリエイティブな作業に集中したいのに、気分が乗らない…。そんな“スイッチを入れたい瞬間”にうってつけの商品だ。
■話題の“フォーカスドリンク”「NEWTRON」とは？
「NEWTRON」は従来のエナジードリンクとは異なる、“思考のコンディショニング”を意識して設計された新ジャンルのドリンク。
東京大学との共同研究により開発された独自のアミノ酸組成「ヌートロアミノ」を配合しており、脳に関する研究分野で注目される「ヌートロピック」を取り入れ、思考の切り替えをサポートする。集中したい時間に、自然とモードを切り替えられるのが特徴だ。
「ヌートロピック」は、“脳のコンディショニング”に着目した物質の総称。近年、アメリカやイギリスを中心に注目を集めている。リモートワークや副業など働き方が多様化するなか、「限られた時間で成果を出したい」「もっといいアイデアを生み出したい」といった、知的生産性を高めるニーズが世界的に高まっているそうだ。
日本でも、忙しい毎日の中で集中力を求められる場面は増える一方。仕事や勉強、創作など、頭を使う時間が長くなるほど“気合いで乗り切る”だけでは難しく、集中を促す環境づくりや自分のコンディションを整えることが必要だ。
こうした現代的な課題に応えるべく開発されたのが「NEWTRON」。「日々の選択を少し豊かにする」というブランドの想いのもと、思考や気分の切り替えに寄り添い、集中すべき瞬間にしっかりとスイッチを入れたい人に向けた新しい選択肢として提案されている。
さらに、ビートルートやビタミンB群、カフェイン、テアニンをバランスよく配合することで、“リラックスしながら集中する”状態を目指しているという。
■気になるお味は？「NEWTRON」を飲んでみた！
「NEWTRON」をグラスに注いでみると、まず驚くのがその色。透明感のある赤みがかった色で、一般的なエナジードリンクとは異なる印象を受ける。
パッケージのスタイリッシュなデザインも相まって、デスクに置くだけで気分が上がるのもうれしいポイントだ。
ひと口飲んでみると、アップルソーダらしいさわやかな風味がふわっと広がり、あと味はすっきり。炭酸の刺激も強すぎず、作業中でも飲みやすい。
エナジードリンクにありがちな、重めの甘さや独特のクセが気になる人でも試しやすい味わいで、“集中したいときに飲むもの”として無理なく日常に取り入れられそうだと感じた。
また、口当たりが軽いので、仕事の合間や夜の勉強前など「今からもうひと頑張りしたい！」というタイミングにもぴったり。飲むことで気分が切り替わり、自然と集中モードに入りやすくなる気がした。ガツンと覚醒するというよりも、炭酸のリフレッシュ感とともに思考がクリアになっていくようなイメージだ。
“飲みやすさ”と“気分転換”の両方を叶えてくれる「NEWTRON」は、忙しい日々での頼れる存在になるだろう。
「NEWTRON」はAmazon、楽天市場にて販売中。「集中時間の質を少しでも上げたい」という人は、一度試してみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】透明感のある赤みがかった色味が特徴の「NEWTRON」(1本250ミリリットル、4本入り/1200円〜1700円前後)
「NEWTRON」は、思考のコンディショニングや集中シーンに寄り添う“フォーカスドリンク”。仕事や勉強、クリエイティブな作業に集中したいのに、気分が乗らない…。そんな“スイッチを入れたい瞬間”にうってつけの商品だ。
■話題の“フォーカスドリンク”「NEWTRON」とは？
「NEWTRON」は従来のエナジードリンクとは異なる、“思考のコンディショニング”を意識して設計された新ジャンルのドリンク。
東京大学との共同研究により開発された独自のアミノ酸組成「ヌートロアミノ」を配合しており、脳に関する研究分野で注目される「ヌートロピック」を取り入れ、思考の切り替えをサポートする。集中したい時間に、自然とモードを切り替えられるのが特徴だ。
「ヌートロピック」は、“脳のコンディショニング”に着目した物質の総称。近年、アメリカやイギリスを中心に注目を集めている。リモートワークや副業など働き方が多様化するなか、「限られた時間で成果を出したい」「もっといいアイデアを生み出したい」といった、知的生産性を高めるニーズが世界的に高まっているそうだ。
日本でも、忙しい毎日の中で集中力を求められる場面は増える一方。仕事や勉強、創作など、頭を使う時間が長くなるほど“気合いで乗り切る”だけでは難しく、集中を促す環境づくりや自分のコンディションを整えることが必要だ。
こうした現代的な課題に応えるべく開発されたのが「NEWTRON」。「日々の選択を少し豊かにする」というブランドの想いのもと、思考や気分の切り替えに寄り添い、集中すべき瞬間にしっかりとスイッチを入れたい人に向けた新しい選択肢として提案されている。
さらに、ビートルートやビタミンB群、カフェイン、テアニンをバランスよく配合することで、“リラックスしながら集中する”状態を目指しているという。
■気になるお味は？「NEWTRON」を飲んでみた！
「NEWTRON」をグラスに注いでみると、まず驚くのがその色。透明感のある赤みがかった色で、一般的なエナジードリンクとは異なる印象を受ける。
パッケージのスタイリッシュなデザインも相まって、デスクに置くだけで気分が上がるのもうれしいポイントだ。
ひと口飲んでみると、アップルソーダらしいさわやかな風味がふわっと広がり、あと味はすっきり。炭酸の刺激も強すぎず、作業中でも飲みやすい。
エナジードリンクにありがちな、重めの甘さや独特のクセが気になる人でも試しやすい味わいで、“集中したいときに飲むもの”として無理なく日常に取り入れられそうだと感じた。
また、口当たりが軽いので、仕事の合間や夜の勉強前など「今からもうひと頑張りしたい！」というタイミングにもぴったり。飲むことで気分が切り替わり、自然と集中モードに入りやすくなる気がした。ガツンと覚醒するというよりも、炭酸のリフレッシュ感とともに思考がクリアになっていくようなイメージだ。
“飲みやすさ”と“気分転換”の両方を叶えてくれる「NEWTRON」は、忙しい日々での頼れる存在になるだろう。
「NEWTRON」はAmazon、楽天市場にて販売中。「集中時間の質を少しでも上げたい」という人は、一度試してみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。