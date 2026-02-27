この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

助産師HISAKO「赤ちゃんの包皮は剥かなくていい」“剥き剥き体操”の是非と医師の行為に持論を展開

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12児の母でもある助産師HISAKOさんが、自身のYouTubeチャンネルで「赤ちゃんの包茎は放置して！」と題した動画を公開。乳児健診で医師に息子の包皮をいきなり剥かれたという母親の怒りを紹介し、赤ちゃんの包皮を剥くべきか否か、また説明なく処置を行った医師の行為について自身の見解を語った。



動画の冒頭でHISAKOさんは、8ヶ月の男の子の母親から寄せられた相談を紹介。健診で小児科医に「おちんちんよー、はい剥くね」と言われ、説明もなくいきなり包皮を剥かれてしまったという。赤ちゃんはギャン泣きし、おちんちんには傷ができてしまった。その光景を目の当たりにした母親は「許せない」という気持ちになり、この怒りをどこに持っていけばいいのかと悩んでいるそうだ。



HISAKOさんによると、世間では赤ちゃんの包皮を少しずつ剥いていく「剥き剥き体操」が一部で推奨されているという。その理由として「カスが溜まって炎症を起こすのを防ぐ」「おちんちんの成長を促す」といった説が挙げられるが、HISAKOさんはこれを疑問視する。基本的な考え方として「包皮は剥かないっていうのが標準医療なのではないか」と述べ、日本人の赤ちゃんは生まれつき包茎であるのが当たり前だと説明した。



その上で、包皮には「おちんちんのデリケートなところをしっかり守ってくれてる」という重要な役割があると指摘。無理に剥くことは、逆に傷をつけて細菌感染のリスクを高めたり、包皮が戻らなくなり血流が滞る「カントン包茎」という緊急事態を引き起こす危険性もあると警鐘を鳴らした。多くの場合、子ども自身が自分の体を触るようになったり、生理的な勃起を繰り返す中で自然に剥けていくという。



最後にHISAKOさんは、今回の医師の行為について「剥いたことも問題」としつつ、それ以上に「ママになぜ剥かないといけないのかという説明、インフォームドコンセントもせずいきなり剥かれた。これもう大問題だと思います」と断言。このような医師と関わるのは「もったいねーや」と述べ、病院を変えることを推奨した。また、やり場のない怒りは、保健所の医療相談窓口のような第三者機関にぶちまけるのも一つの方法だとアドバイスを送った。