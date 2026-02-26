「日プ女子」出身のmoxymill・RIO（北里理桜）、活動再開のIS:SUE・RIN（会田凛）とのディズニー2ショット＆プリクラ公開で喜びの声「尊い」「泣ける」
【モデルプレス＝2026/02/26】ガールズグループ・moxymill（モクシーマイル）のRIO（北里理桜）が2月25日、自身のInstagramを更新。4人組ガールズグループ・IS:SUE（イッシュ）のRIN（会田凛）との2ショットを公開した。
【写真】「日プ女子」ファイナリスト、プラベディズニー2ショット
今回、RIOは「スゥーーーーーおかえりーーーーーー！！！！！」と静養のため2024年10月から活動を休止し、2026年2月8日から活動を再開したRINの復帰を喜び、一緒にディズニーを訪れた際の写真を公開。揃ってミニーマウスのファンキャップを被った密着2ショットや、パークでの様子、プリクラを披露した。
RIOとRINは、ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）を輩出したサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』（2023年）に参加し、ファイナルにて脱落。その後、それぞれmoxymill、IS:SUEとしてデビューを掴んだ。
そんな背景を持つ2人の2ショットに、ファンからは「日プ思い出す」「尊い」「ずっと仲良くて嬉しい」「いつか共演してほしいな」「美しい天使」「また並んでる姿が見れて幸せ」「泣ける」と喜びの声が寄せられている。（modelpress編集部）
