2026年1月9日、カスタムカーショー「東京オートサロン2026」の場で、スバルはSTIコンプリートカー「WRX STI Sport＃」を発表しました。春の発売を予定しています。



ユーザーの問い合わせの状況について首都圏のスバルディーラーに問い合わせてみました。

2026年1月9日〜11日かけて開催された「東京オートサロン2026」のスバルブースに、鮮やかなブルーメタリックのモデルが展示されました。このクルマこそ、STI（スバル・テクニカ・インターナショナル）のコンプリートカー「WRX STI Sport＃」です。

WRX STI Sport＃は、水平対向ターボエンジンや「シンメトリカルAWD」、マニュアルトランスミッションといった、スバルが磨き続けてきた技術を組み合わせたコンプリートカーです。

最大の注目ポイントといえば、スポーティセダン「WRX」2代目・現行型の日本仕様において初となる、6速MTを採用していることが挙げられます。

足まわりは、ハイパフォーマンスタイヤと、STIによるチューニングを施したZF製電子制御ダンパーを組み合わせることで、優れた走行安定性と応答性を実現。

さらに、ブレーキにはゴールド塗装のbrembo製18インチフロント対向6ポット＆リア対向2ポットブレーキキャリパーを採用し、制動力とコントロール性を高めています。

その他の主な特別装備として、「STI製フレキシブルドロータワーバー フロント」「STI製フレキシブルドロースティフナー フロント／リア」「245／35R19タイヤ（ブリヂストン ポテンザ S007）」「19インチ×8 1／2Jアルミホイール（マットグレイ塗装）」「小型トランクスポイラー（ブラック塗装）」を装着

インテリアは、「本革巻シフトノブ＆本革巻ハンドブレーキレバー」「ウルトラスエードシート［ブラック（ブラックステッチ）／イエローパーフォレーション］「RECARO製フロントシート」などが設定されています。

搭載される2.4リッター水平対向4気筒DOHCデュアルAVCS直噴ターボ“DIT”エンジン「FA24型」の最高出力は275PS・最大トルクは350N･mです。

ボディサイズは、全長4670mm×全幅1825×全高1465mm、ホイールベースは2675mmとなっています。

さて、このWRX STI Sport＃は、2026年春頃に台数限定で販売予定であり、現時点で価格は未定です。

さまざまなベールに包まれた状態のこのモデル、ディーラーに寄せられている反響や納期を、1月下旬に首都圏のスバルディーラーに問い合わせてみました。

「台数はどれくらいか、こちらの店舗への割り当て台数はあるのか、価格はいくらくらいか、などなど…。現行モデルのWRXでは現時点で唯一となるMT車ということでかなり注目度が高い印象を受けます。

私たちもまだ詳しいことは分からないのですが、争奪戦必至になることは間違いなさそうです」

反響の大きさは他のディーラーにおいても同様のようです。

「予約方法はどうすれば良いのか、価格が知りたいなど、ホットなお客様からのお問い合わせを数多くいただいております。

2019年に終了した『WRX STI』以来のMTモデルということで待ち望んでいたお客様も多いことは確かです」

スバルを代表するスポーツセダン「インプレッサ WRX」や「レガシィB4」から続く、AWDセダンの系譜。これに、待望のMT仕様が登場するとなると、発売前からすでにロックオンし、当選すれば即契約といった意気込みの方も多いようです。

争奪戦必至になることは間違いなさそうですが、手に入れることができたら「水平方向エンジン×AWD×3ペダルMT」のフィーリングを存分に味わってみてください。