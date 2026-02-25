¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè55ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡õÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¸ø³«¡¡Æü¼Ö´²¸«¤òÁÜº÷¤¹¤ë¸×¾ó¤ÈÉú¹õ
¡¡TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè3´ü¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×Âè55ÏÃ¡ÊÂè3´üÂè8ÏÃ¡Ë¡ÖÅìµþÂè1·ë³¦②¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÀ±åºÍåÍåÌò¤ÇÃíÌÜ¡¡Áó°ææÆÂÀ¡¢Â¼À¥Êâ¤é¤ËÂ³¤¯ºç¸¶Í¥´õ¤Î¡ÈÃæÀ¥Ü¥¤¥¹¡É¤ÎÌ¥ÎÏ
¡¡½¸±Ñ¼Ò¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ë¤Æ2018Ç¯3·î¤«¤é2025Ç¯9·î¤Þ¤Ç6Ç¯È¾Ï¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¸¶ºî¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¡Ê³©¸«²¼¡¹¡¦Ãø¡Ë¤¬¡¢Á´À¤³¦¥·¥êー¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô1²¯5000ËüÉô¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ´Þ¤à¡Ë¤òÆÍÇË¡£2020Ç¯10·î¤«¤é2021Ç¯3·î¤Þ¤ÇTV¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢½é¤Î±Ç²è²½¤È¤Ê¤ë¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡Ù¤Ï¡¢Á´À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ265²¯±ß¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£TV¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤È¤Ê¤ë¡Ø²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ¡¿½ÂÃ«»öÊÑ¡Ù¤¬2023Ç¯7·î¤«¤é12·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÁ´À¤³¦¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ï¡Ø·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ ¼ö½Ñ²öÀï ²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ¡Ù¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï0¡ÙÉü³è¾å±Ç¤¬·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï¡Ö½ÂÃ«»öÊÑ ÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¡×¡ß¡Ö»àÌÇ²óÞâ Àè¹Ô¾å±Ç¡×¡Ù¤¬11·î7Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Âè55ÏÃ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡¢100ÅÀ¤ò»ý¤Ä»àÌÇ²óÞâ±Ë¼Ô¡¦Æü¼Ö´²¸«¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ¡¢¿®Ç°¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ë»þ¶¯Åð»¦¿Í¤ÎÍÆµ¿¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿Âç¹¾¤ÎÊÛ¸î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£°ìÊý¡¢¸½Âå¤Ë¤ÆÅìµþÂè°ì·ë³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¸×¾ó¤ÈÉú¹õ¤ÏÊÌ¡¹¤Î¾ì½ê¤ËÅ¾Á÷¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¸×¾ó¤Ï¡ÖÆü¼Ö¤ÏÃÓÂÞ¤Ë¤¤¤ë¡×¤È¡¢Éú¹õ¤Ï¡ÖÆü¼Ö¤Ï¿·½É¤Ë¤¤¤ë¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¡£ÊÌ¤Î¾ì½ê¤ò°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿2¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤ÆÆü¼Ö´²¸«¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ý¥¹¥¿ー¤â¸ø³«¡£¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡×¤Î±Ë¼Ô¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë³ÐÀÃ¤·¤¿¸½Âå¤Î½Ñ»Õ¡¦Æü¼Ö¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¿®Ç°¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ë¤è¤ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¬Ëè½µ¸ø³«Ãæ¡£3·î3Æü¤Ë¤Ï¸×¾óÍª¿ÎÌò¡¦±ÝÌÚ½ßÌï¡ßÆü¼Ö´²¸«Ìò¡¦¿ùÅÄÃÒÏÂ¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë