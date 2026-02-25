外交官としても活躍

ミラノ・コルティナ五輪ではフィギュアスケート団体戦で日本が銀メダルを獲得するなど大フィーバーを巻き起こした。そんな中、日本でもおなじみの米国の伝説的スケーターの今が注目を集めている。

美しい滑りは健在だ。熱視線を浴びたのは、1998年の長野五輪で銀メダル、2002年のソルトレークシティ五輪では銅メダル、世界選手権では5度頂点に立ったミシェル・クワンさん（米国）だ。

野外のリンクでスケート靴を履いて優雅に滑る。黒いコートのポケットに両手を入れながら、さすがのスケーティング技術を披露した。

クワンさんは日本時間25日、自身のインスタグラムで実際の動画を公開。海外ファンを魅了していた。

「エレガントだわ」

「なんて美しいの」

「いまだ健在ね」

「ゴージャス！」

「あなたが恋しいわ」

「いまだに輝いている」

「ミシェル・クワンがこんなカジュアルに外でスケートしているのを見たら、私だったらパニックになるわ」

日本のファンにもお馴染みのフィギュア界のレジェンドは、2005〜06年シーズンを最後に現役を引退。2022年から2025年まで外交官として、駐ベリーズ大使を務めた。昨年12月には45歳での第2子出産も話題を呼んだ。



（THE ANSWER編集部）