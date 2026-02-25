¡Ú²¶¤Î³Ú´ï¡¦»ä¤Î°¦µ¡¡Û1974¡ÖÀÐ¤Î¾å¤Ë¤â40Ç¯¡×
¡Ú¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ST314-55¡Û¡ÊËÌ³¤Æ»¹¾ÊÌ»Ôºß½»¡¡¤ß¤º¡¡56ºÐ¡Ë
±¨´ÝÊÔ½¸Ä¹¡¢¤¤¤Ä¤â»ä¤Î³Ú´ï¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ê150¡¢346¡¢617¡¢1621¡¢1725¡¢1769¡¢1801¡¢1836¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Ë¡£
¤µ¤Æ¡¢ºòÇ¯¤Î11·î¤Ë¿·¤·¤¤¥®¥¿¡¼¤òÇã¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤³¤Î1985Ç¯À½¤Î¥¹¥È¥é¥È¡£¥®¥¿¡¼»Ï¤á¤¿1986Ç¯¤ËÇã¤Ã¤¿¡Ê¤Ë¤â¹´¤é¤º3Ç¯¸å¤Ë¤ÏÇäµÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ë¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥®¥¿¡¼¤Ç¤¹¡Ê¿§¤â¥É¥ó¥º¥Ð¡ª¡Ë¡£
µîÇ¯¤Î¤Ï¤¸¤á¡¢Ë¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¥³¥¤¥Ä¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¦¥Á¤Ë¤ÏÇò¥í¡¼¥º¤¬2ËÜ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆó¤ÎÂÆ§¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊµîÇ¯¤Î5·î¤Ë»ö¸Î¤Çº¸¼ê¤ÎÌô»Ø¤òÉÕ¤±º¬1cm¤ò»Ä¤·¤Æ¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æþ±¡À¸³è¤Ï1¥ö·î¤Ë¤ª¤è¤Ó¡¢²¿ÅÙ¤«È½ÃÇ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ëö¤Ë¡¢»Ø¤òÊü´þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âà±¡¸å¤¹¤°¤Ë¥®¥¿¡¼¤òºÆ³«¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¹¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¥«¥Ã¥¿¡¼¤Î¿Ï¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê·ãÄË¡£»Ø¤ò¸ÇÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤»¤¤¤Ç´ØÀá¤¬¸ÇÃå¤·¤Æ¡¢Åö½é¤Ï¤Þ¤È¤â¤ËÃÆ¤±¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·üÌ¿¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎºÇÃæ¡¢¥®¥¿¡¼»Ï¤á¤Æ40Ç¯¡¢½é¿´¤ËÊÖ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¥³¥¤¥Ä¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÏ¤¤¤¿»þ¤Ï¾õÂÖ¤¬°¤¯¡Ê¥Ü¥Ç¥£¡¼Î¢¤Î9VÅÅÃÓÂç¤Î¥¶¥°¥ê¤ä»¨¤Ê¥¹¥¥ã¥í¥Ã¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Î¡¼¥á¥ó¥Æ¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¡Ë¡¢¹õ¥Ô¥Ã¥¯¥¬¡¼¥É¤Ø¤Î¸ò´¹¤Ë¡¢²Ã¹©¤ä¥Ü¥Ç¥£¡¼ÆâÉô¤ò¥¶¥°¤Ã¤¿¤ê¤È¼ê´Ö¤Î¤«¤«¤ë¥ä¥Ä¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î²ø²æ¤Î²óÉü¤Ë½Å¤Í¤Æ³Ú¤·¤¯ºî¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿1969Ç¯À½¥¹¥È¥é¥È¤ÎV¡¦T¥Î¥Ö¤Ë´¹Áõ¤·¤Æ¡¢ÀÎÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥£¥Þ¥¸¥ª¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò¹ØÆþ/ÁõÃå¤·¤Æ´°À®¤Ç¤¹¡£
¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥¹¥±¡¼¥ë¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥¸°ÌÃÖ¤¬¥Í¥Ã¥¯´ó¤ê¡¢¥Ü¥Ç¥£¡¼ÆâÉô¤ò¥¶¥°¤Ã¤¿¤»¤¤¤«¤ÎÌ¯¤Ê¥¨¥¢¡¼´¶Åù¤Ë¤è¤ê¡Ê¡©¡Ë¡¢Â¾¤Î¥¹¥È¥é¥È¤ÈÀ¸ÌÄ¤ê¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥ó¥¸¤¬¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¶¹¤¯Ãæ°è¤Î¶¯¤¤²»¡£SD-1¤È¤ÎÁêÀ¤¬ºÇ¹â¤ÇRATT¤Î¡ÖRay it down¡×¤äOZZY¤Î¡ÖBark at the moon¡×¤òÃÆ¤¤¤Æ¤Ï¡¢²»¤ÎÎÉ¤µ¡ÊÇÛÀþ¤â¤ä¤êÄ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë¤ÈÃÆ¤±¤ë´î¤Ó¤Ç¥¥ã¡¼¥¥ã¡¼¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥é¥È¡¢¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼¡¢¥³¡¼¥é¥¹¡£¤Ï¤¸¤á¤ÆÇã¤Ã¤Æ¼êÊü¤·¤¿¤â¤Î¤òºÆ¤Ó¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¥´¥ê¥é¥¢¥ó¥×GG25¤ÈDOD¤ÎFX56¤¬¼ê¤ËÆþ¤ì¤Ð´°àú¤Ç¤¹¡Ê¥ì¥³¡¼¥É¤Ï¥®¥¿¡¼»Ï¤á¤¿º¢¤ËÇã¤Ã¤ÆÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿3Ëç¡Ë¡£
»ö¸Î¤«¤é8¥ö·î¡£¼º¤Ã¤¿»Ø¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÆÀ¤¿¤â¤Î¤¬Âç¤¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤Àº¸¼ê¤ÎÄË¤ß¤ä¼ð¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤â¼ñÌ£¤âÄü¤á¤º¤ËÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö²ø²æ¤¹¤ëÁ°¤è¤ê¾å¼ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡ª¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¥¬¥ó¥¬¥óÃÆ¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢º£²ó¤â¤Þ¤¿½÷Ë¼¤ÎÍý²ò¡ÊÄü¤á¡Ë¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥®¥¿¡¼¤òÇã¤¦¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡£
Ëè²ó¤ÎÄ¹Ê¸¤Ë¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤ä¤¢¡¢¤¹¤´¤¤ÏÃ¤À¤Ê¤¢¡£¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤¬»Ø¤ò¼º¤¦¤³¤È¤ÎÁÓ¼º´¶¡¦ÀäË¾´¶¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤È¶»¤¬¤¨¤°¤é¤ì¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÆÀ¤¿¤â¤Î¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ß¤º¤µ¤ó¤Î°ì¸À¤Ë¤Ï¡¢ÆÁ¤ò½Å¤Í¤Æ¹Ô¤¤Æ¤¤¤¯¿Í´Ö¤ÎËÜ¼Á¤ò¸«¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÈ¯¸À¤Ëµß¤ï¤ì¤ë¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Ê¤¢¡£¤½¤ó¤Ê¤ß¤º¤µ¤ó¤¬¡¢¥®¥¿¥ê¥¹¥È¿ÍÀ¸¤Î½é´ü¾×Æ°¤òºÌ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ý½¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â´¶³´¿¼¤¤¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¥®¥¿¥ê¥¹¥È³¹Æ»¤ÏÄ¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÊBARKS ±¨´ÝÅ¯Ìé¡Ë
