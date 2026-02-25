M-1王者たくろうの関西初冠特番が、サイコホラーに変貌！？ 仲間の芸人たちが人質となり、命がけのデスゲーム「TAKUROW」が始動…
©ABCテレビ ©ABCテレビ
先日、王道バラエティとして放送が発表されたM-1王者・たくろうの関西初冠特番「たくろうの○○やってみたろう」が、実は全く別の顔を持つ番組であったことが判明した。
初回ロケ当日、たくろうの二人のもとに届いた謎のビデオメッセージ。 ©ABCテレビ
ジグロウは、M-1王者への祝辞と共にこう告げる。 ©ABCテレビ
【番組情報】
先日、王道バラエティとして放送が発表されたM-1王者・たくろうの関西初冠特番「たくろうの○○やってみたろう」が、実は全く別の顔を持つ番組であったことが判明した。
番組の真のタイトルは、
サイコホラーバラエティ「デスゲームTAKUROW～M-1王者たくろうと8人の人質～」。
M-1王者への副賞は、絶望の招待状だった！
初回ロケ当日、たくろうの二人のもとに届いた謎のビデオメッセージ。
そこに映っていたのは、監禁され助けを求める盟友・チェリー大作戦の姿と、仮面を被った謎の男「ジグロウ」。
ジグロウは、M-1王者への祝辞と共にこう告げる。
「君たちが浮かれていた冠番組など、もちろん存在しない」 。
たくろうに課せられたのは、仲間の命を救うための「無理難題」だ。
「10分で屁をこけ」「30分で合計2キロ太れ」「30分でキムタクかイチローの電話番号をゲットしろ」・・・
一見バラエティの企画に見えるこれらのミッションは、失敗すれば人質に「悲劇」が訪れるという、極限状態のデスゲームの一部。
果たして、たくろうの２人は仲間を救うことができるのか！？
【番組情報】
「デスゲームTAKUROW～M-1王者たくろうと8人の人質～」
３月９日(月)深夜０時～０時30分（関西ローカル・全４回）スタート
※TVer・ABEMAで見逃し配信あり
出演者：たくろう ほか
公式HP：https://www.asahi.co.jp/sp/takurow/