先日、王道バラエティとして放送が発表されたM-1王者・たくろうの関西初冠特番「たくろうの○○やってみたろう」が、実は全く別の顔を持つ番組であったことが判明した。

番組の真のタイトルは、

サイコホラーバラエティ「デスゲームTAKUROW～M-1王者たくろうと8人の人質～」。

M-1王者への副賞は、絶望の招待状だった！

初回ロケ当日、たくろうの二人のもとに届いた謎のビデオメッセージ。

そこに映っていたのは、監禁され助けを求める盟友・チェリー大作戦の姿と、仮面を被った謎の男「ジグロウ」。

ジグロウは、M-1王者への祝辞と共にこう告げる。

「君たちが浮かれていた冠番組など、もちろん存在しない」 。

たくろうに課せられたのは、仲間の命を救うための「無理難題」だ。

「10分で屁をこけ」「30分で合計2キロ太れ」「30分でキムタクかイチローの電話番号をゲットしろ」・・・

一見バラエティの企画に見えるこれらのミッションは、失敗すれば人質に「悲劇」が訪れるという、極限状態のデスゲームの一部。

果たして、たくろうの２人は仲間を救うことができるのか！？

【番組情報】

「デスゲームTAKUROW～M-1王者たくろうと8人の人質～」

３月９日(月)深夜０時～０時30分（関西ローカル・全４回）スタート

※TVer・ABEMAで見逃し配信あり

出演者：たくろう ほか

公式HP：https://www.asahi.co.jp/sp/takurow/