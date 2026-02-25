日経225先物：25日夜間取引終値＝650円高、5万7990円
25日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比650円高の5万7990円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万7321.09円に対しては668.91円高。出来高は1万563枚だった。
TOPIX先物期近は3854.5ポイントと前日比34ポイント高、TOPIX現物終値比38.52ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57990 +650 10563
日経225mini 57975 +635 188551
TOPIX先物 3854.5 +34 16043
JPX日経400先物 34900 +330 1137
グロース指数先物 727 +7 691
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
