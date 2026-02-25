　25日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比650円高の5万7990円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万7321.09円に対しては668.91円高。出来高は1万563枚だった。

　TOPIX先物期近は3854.5ポイントと前日比34ポイント高、TOPIX現物終値比38.52ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 57990　　　　　+650　　　 10563
日経225mini 　　　　　　 57975　　　　　+635　　　188551
TOPIX先物 　　　　　　　3854.5　　　　　 +34　　　 16043
JPX日経400先物　　　　　 34900　　　　　+330　　　　1137
グロース指数先物　　　　　 727　　　　　　+7　　　　 691
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース