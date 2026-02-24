ベースメイクをアップデートして！化け子さん秘伝の老け見え回避術


あなたのメイク、20代のまま止まっていませんか？　「メイクで老けを隠したいけど、どうしていいか分からない」と嘆く方は必見。YouTubeでも大人気の化け子さんが、脱・老け顔テクを教えてくれます！

教えてくれたのは▷化け子さん

本名：岸順子。1966年生まれ。芸能界で長年活躍する現役ヘアメイク職人。登録者数42万人超えの人気YouTubeチャンネル「ヘアメイク職人 化け子の駆け込み寺」を運営。『化け子のオキテ。:オトナのための　シン常識の美活ワザ100』（主婦と生活社）など、著書多数。

■ベースメイクのアップデートでナチュラルな若見え肌に！

シミ、シワ、たるみ、くすみ……加齢による肌悩みは年々増えていくばかり。隠そうとして厚化粧になり、若々しさから程遠くなってしまった経験、ありませんか？　逆にナチュラルを目指したものの、すっぴんと代わり映えしないパターンも……。そう、大人のナチュラルは難しい！

正しいテクニックのうえにしか成り立たないのです。「大丈夫、今からやればまだ間に合いますよ！」という化け子さんに、若見えベースメイク術を教えてもらいましょう！

■知らずにやってませんか？　NGメイク＆スキンケア

【NG】シミは多めのファンデでしっかり隠す

シミを隠すのはコンシーラーよ。間違えないで！ 　多めのファンデは化粧崩れのもと。ご注意！

【NG】化粧崩れしないよう、お粉はたっぷりはたく

かえって化粧崩れの原因に。老け見えや乾燥にもつながるので、つけるなら薄めにね。お粉はなしでもOK ！

【NG】ノーメイクの日はお湯だけでササッと洗顔

メイクはしていなくても日焼け止めを塗ったらクレンジングはマスト。お湯洗顔では落ちません！

■化け子さん秘伝 老け見え回避！鉄のおきて3カ条

■一、何はなくともスキンケア！

重きを置くべきは、土台である肌を整えること。そうすれば薄いベースメイクでもＯＫ。自分の肌の状態に興味を持って、「私の肌は絹ごし豆腐♪」と丁寧にケアを。まずはメイク（＝汚れ）を落とすことから！

■一、基本は「塗り込まず」「薄く」

肌悩みを「塗る」ことで解決しようとすると、厚化粧の一途！　塗り重ねた分だけ、オバサン化します。化粧崩れの原因にも。ベースメイクは隠すためではなく、全体のトーンを揃えるためのものと心得よ。

■一、ファンデでシミは隠せない

どんなにカバー力のあるファンデでも、厚塗りせずにシミを隠すのは無理。というか隠せている人を見たことがありません。シミ隠しはコンシーラーに任せましょう。これ大事。次のテストに出ます！

＊　＊　＊

お肌は絹ごし豆腐！という化け子さんの名言どおり、丁寧に触るようにしたら肌がやわらかくなってきた感じが！（編集：澤田）

