【「ディズニーファン」4月号】 2月25日 発売予定 価格：1,200円

講談社はディズニーの最新情報を掲載した「ディズニーファン」4月号を2月25日に刊行する。価格は1,200円。

今号では4月15日に開幕を控える「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」の最新情報を掲載。期間中に体験できるイベントやデコレーション、演出、スペシャルメニューやグッズ情報を網羅する。また「東京ディズニーシーで撮った奇蹟の絶景フォトコンテスト」を実施。読者から東京ディズニーシーの写真を募集する。

東京ディズニーランドで4月9日から「ディズニー・パルパルーザ」第6弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」についての情報も掲載。スペシャルメニューやグッズ情報を掲載する。この他ディズニーを愛する著名人へのインタビューに加え、とじ込み企画では東京ディズニーシー「ダンス・ザ・グローブ！」ポストカード4枚を収録する。

パークチケットとグッズのプレゼント期アックや、「Disney THE MARKET 2026」特集、3月13日に公開予定の映画「私がビーバーになる時」、ミュージカル「メリー・ポピンズ」特集も掲載予定。

(C) Disney

(C) Disney (C) 2026 Disney “Winnie the Pooh" characters are based on the “Winnie the Pooh" works, by A. A.Milne and E. H. Shepard