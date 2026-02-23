2026年2月22日のトーク番組「サンデージャポン」（TBS系）は、今回の衆院選で初当選した自民党の66人の「高市チルドレン」を話題にとりあげた。新人の研修ではどんなことが話されたのか。番組が石原伸晃元幹事長に研修会の中身を聞いてもらったが、「今回はメディアにしゃべっちゃいけないんだって」と、党側がピリピリしている様子だった。

鈴木幹事長「発言には気をつけて」と注意

番組は18日に召集された特別国会に初登院する新人議員たちの様子を紹介した。前日の自民党の新人研修では鈴木俊一幹事長が「自分の発言がどういう影響を及ぼすか、そういうことも考えながら発言には気をつけて」と注意を促す。

新人議員の問題発言については自民党にはトラウマがある。番組の準レギュラーでもある元自民党議員の杉村太蔵さんだ。05年のいわゆる郵政選挙で自民党の公募に応募して初当選した。小泉チルドレンの一人として国会に臨んだが、「BMWを買いたい」「料亭に行ってみたい」などと発言して批判を浴び、謝罪会見まで開くはめになった。

問題になった「料亭に行きたい杉村太蔵をだれが公認したのか」

その杉村さんは「自民党にとっては繰り返してはならない黒歴史」と前置きして、「（問題発言の後に）誰が杉村を公認したのかと話題になり、『俺じゃない』『俺じゃない』とみんな否定していたらしい」と話した。スタジオは大爆笑である。

当時の杉村さんの教育係だったという政調会長代行の田村憲久さんはこう話した。

「杉村さんは素晴らしいですよ。何が素晴らしいかは言えませんが。もう太蔵さんみたいな人は出ませんよ。その後も（問題発言を起こす）魔の何期生とか出ましたからね。気を引き締めてやらなくてはいけません」言葉を武器にする政治家が、言葉を封印されるのでは困る。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）